Tanış Değirmen, Etiyopya ve Sudan’a yeni tesisler kurdu

Güneş DOĞDU SOYLU

Angola’nın ardından Etiyopya ve Sudan’a da anahtar teslim makineler kuran Tanış, 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. 67 yıllık tecrübeyle tarıma dayalı üretim yapan Tanış, 3. kuşağın yeni yönetim anlayışı sayesinde sektörünün en önemli oyuncuların biri konumuna geldi.

150 kişiye istihdam sağlıyor

Dünya genelinde sektörün önde gelen 5 firmasından biri oldukları iddiasında olan Tanış Değirmen, bugün Gaziantep merkezli tesislerinde 150 kişiye istihdam sağlıyor.

Tanış Değirmen Makine Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tan, yurtiçi ve Ortadoğu ülkelerinin yanında dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkeye tarım makineleri ihraç ettiklerini ifade ederek şu bilgileri paylaştı: “Tanış olarak Gaziantep’in ihracat yapan ilk firmaları arasında yer alıyoruz.

Geçen yıl Angola’da kurduğumuz un üretim tesisimizi açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Günlük 200 ton kapasiteye sahip bu un fabrikasıyla ülke halkına kaliteli ve yüksek randımanlı unu ulaştırdık. Bölgemizde yaşanan deprem felaketinin tüm olumsuzluklarına rağmen işimize odaklandık.

Bu yıl Etiyopya’da yem tesisi kurduk, yeni bir tesis daha kuruyoruz. Güney Sudan’a mısır unu, irmik ve buğday unu tesisi kurduk. Sudan’a buğday unu tesisi kurduk. Diğer tarafta yurt içinde ise Çanakkale Biga’da bulunan bir buğday unu tesisinin kapasite artışına yönelik yenileme çalışması yürüttük.

Tesisin kapasitesini günlük 350 tona yükselttik. Tanış kalitesinin bilinirliliği ve referans projelerinden dolayı hem ülkemizde hem de yurt dışında tercih ediliyoruz.” Değirmencilik sektörüne mevcut ürün kalitesinde, istikrarlı ve maksimum verimlilik sağlayabilen çeşitli teknolojilerle hizmet sunduklarını söyleyen Tan, “Tanış, babamız Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Tan’dan aldığımız güç ve tecrübeyle bugün 3. kuşak temsilciler tarafından yönetiliyor.

Sürekli büyümeye odaklı bir firmayız. 2015 yılında kurumsal marka yatırımımızı gerçekleştirerek Tanis Milling Technologies ile yüksek kalitede en son teknoloji otomasyonlu tesisler üretiyoruz. Ağırlıklı olarak buğday, mısır ve arpa unu, arpa irmiği ve pirinç unu üreten tesisimiz ayrıca makarna, bisküvi çeşitleri, atıştırmalık tatlı üreticileri, endüstriyel boyutlarda ekmek ve diğer unlu mamüller üreten firmalara makine üretiyor” dedi.