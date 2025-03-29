Tankoa S520 ile hedef yükseltti
İtalyan tersane 52 metrelik yeni süperyatının çizimlerini gösterdi. Daha fazla konfor daha fazla ergonomi ve lüks hedefleniyor.
Volkan DEMİRKUŞAK
İtalyan tersane Tankoa S520 modelini çizimlerle tanıttı. CEO Vincenzo Poerio’nun tanımıyla “markanın mihenk taşı olacak bir model” ortaya çıkmaya hazırlanıyor. 50 metrelik S501 modelinin üstüne çıtayı bir üst üste daha taşımak isteyen İtalyan Üretici en çok satan modelinin besin zincirindeki zirvesini 52 metre olarak tanıtacak.
Francesco Paszkowski ve ekibi tarafından tasarlanan model geçmiş modellerden izler taşıyacak fakat daha modern çizgilerle daha fazla beklentiye cevap verecek. Baş döndüren tasarım özellikle gri gövde rengi ile dikkat çekmeyi amaçlıyor, daha modern çizgiler sportif detaylar tasarımda belirleyici olacak.
Daha büyük daha konforlu ve geniş güneşlenme alanları, infitiniy Pool havuz, skylounge, flybridge, özel olarak tasarlanmış ve daha fazla açık alan ile kullanıcıyı buluşturmayı hedefliyor. Paszkowski teknenin kıç tarafıyla özel olarak uğraşmış, yüzme alanları, oturma alanları, beach club, daha konforlu ve daha geniş alanları tekne sahibi ve misafirlerle buluşturmayı amaçlıyor. Özellikle havuz, konforu ve lüksü çağrıştırıyor.
Francesco PaszkowskiVe Margherita Casprini daha önce 58.5 metrelik bir başka süperyatta güçlerini ve bilgilerini birleştirmişlerdi. İkili yeni teknede daha yüksek tavanlar geniş cam alanları tasarlamış. Ana güvertede oturma ve yemek alanları birbirinden ayrılmış. Owner’s Suite ve kabinler de konfor odaklı olarak tasarlanmış. Yine iç mekanda oldukça kaliteli ve farklı malzemelerin kullanıldığı da açıklanan bilgiler arasında.