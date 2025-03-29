Tankoa S520 ile hedef yükseltti

Volkan DEMİRKUŞAK

İtalyan tersane Tankoa S520 modelini çizimlerle tanıttı. CEO Vincenzo Poerio’nun tanımıyla “markanın mihenk ta­şı olacak bir model” ortaya çık­maya hazırlanıyor. 50 metrelik S501 modelinin üstüne çıtayı bir üst üste daha taşımak isteyen İtalyan Üretici en çok satan mo­delinin besin zincirindeki zirve­sini 52 metre olarak tanıtacak.

Francesco Paszkowski ve eki­bi tarafından tasarlanan model geçmiş modellerden izler taşı­yacak fakat daha modern çizgi­lerle daha fazla beklentiye cevap verecek. Baş döndüren tasarım özellikle gri gövde rengi ile dik­kat çekmeyi amaçlıyor, daha mo­dern çizgiler sportif detaylar ta­sarımda belirleyici olacak.

Daha büyük daha konforlu ve geniş gü­neşlenme alanları, infitiniy Pool havuz, skylounge, flybridge, özel olarak tasarlanmış ve daha faz­la açık alan ile kullanıcıyı buluş­turmayı hedefliyor. Paszkowski teknenin kıç tarafıyla özel olarak uğraşmış, yüzme alanları, otur­ma alanları, beach club, daha konforlu ve daha geniş alanları tekne sahibi ve misafirlerle bu­luşturmayı amaçlıyor. Özellikle havuz, konforu ve lüksü çağrıştı­rıyor.

Francesco PaszkowskiVe Margherita Casprini daha önce 58.5 metrelik bir başka süperyat­ta güçlerini ve bilgilerini birleş­tirmişlerdi. İkili yeni teknede daha yüksek tavanlar geniş cam alanları tasarlamış. Ana güverte­de oturma ve yemek alanları bir­birinden ayrılmış. Owner’s Suite ve kabinler de konfor odaklı ola­rak tasarlanmış. Yine iç mekan­da oldukça kaliteli ve farklı mal­zemelerin kullanıldığı da açıkla­nan bilgiler arasında.