Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: İzmir Türkiye'nin parlayan yıldızı

İzmir'de gayrimenkul sektöründeki son durumu değerlendiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, hem sıfır hem de ikinci el konutlara olan talebin arttığını belirterek, sektörün genelinde konut kredi faizlerinin düşmesi beklentisi olduğunu dile getirdi.

Tanyer, “Tüm dünyada ekonomide zaman zaman dalgalanmalar olabiliyor. Bu dalgalanmaların geçici olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Enflasyon hedeflerinin korunması, sıkı para politikalarının devam etmesi çok önemli" dedi.

'İzmir nitelikli göç almaya devam ediyor'

TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre, İzmir'de konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,9 oranında arttığını anımsatan Tanyer, şöyle devam etti:

* Bu önemli bir gelişme. Pandemiden beri yeterince konut üretilmiyor; fakat talep hâlâ canlılığını koruyor. Şu anda yeni başlayan, yapımı devam eden projeler herkes için önem taşıyor ve kıymetli.

* İnsanlar konut yatırımını güvenli liman olarak görüyor. İzmir bana göre Türkiye’nin parlayan yıldızı. Yaşam biçimi, iklimi, ulaşım kolaylığı ve tatil merkezlerine olan yakınlığı nedeniyle nitelikli göç almaya devam ediyor. Bu nedenle talep artışı da sürüyor.

'Sürdürülebilir konut vurgusu'

"Yeşil gelecek sürdürülebilir konutlarla mümkün" diyen Münir Tanyer, İzmir-Urla Bademler’de inşası süren TanUrla projesinin hem oturum hem yatırım amaçlı yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Projede: Çevre dostu ve sürdürülebilir konutlar inşa ediliyor. Evler güneş ışığından faydalanacak şekilde konumlandırıldı ve çatılar güneş enerjisi panelleri için uygun yapıldı. Suya dayanıklı bitkiler kullanıldı, 500’er tonluk yağmur suyu depoları kuruldu. Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları planlandı. 276 bahçeli ev, doğal yapıya uyumlu olarak inşa ediliyor.

Proje ayrıca: 20 bin metrekarelik sosyal alan (kafe, restoran, spor merkezi, ofis, market vb.) sunuyor.

Her eve özel otopark ve ticari alanların altında otopark yer alıyor.

Tanyer, 2025’te ilk teslimatların yapılacağını, 2026’da projenin tamamlanacağını söyledi. Yoğun talep aldıklarını, örnek dairelerin ilgiyi artırdığını ve İzmir’in yerel markalarına öncelik verdiklerini de ekledi.