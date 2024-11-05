  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Tapu Takas Sistemi güvenli alım satımın adresi
Takip Et

Tapu Takas Sistemi güvenli alım satımın adresi

Takasbank tarafından geliştirilen Tapu Takas Sistemi gayrimenkul alım satımında güvenli bir ortam sağlıyor. Türkiye’deki ilk güvenli ödeme sistemi olma özelliğine sahip hizmet sayesinde işlemler hem alıcı hem satıcıya anında bildirilirken, tescilin gerçekleşmesinin ardından satış bedeli dakikalar içinde hesaba gönderiliyor.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Takasbank ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında im­zalanan protokol çerçevesin­de Takasbank tarafından gelişti­rilen Tapu Takas Sistemi’ne in­ternet sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden erişile­biliyor.

Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Yunus Arıncı, gayrimenkul alım satımında alıcı ile satıcı­nın karşılaşabileceği nakit taşı­ma riski, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para gibi olumsuzlukları önlemek için Takasbank tarafın­dan geliştirilen Tapu Takas Siste­mi’ne ilişkin detaylı bilgiler pay­laştı.

Arıncı, “2015 yılından iti­baren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürüttü­ğümüz ve sadece kamu yararını ön planda tutarak sunduğumuz Tapu Takas hizmetimiz, ülkemiz­de ilk güvenli Ödeme Sistemi ol­ma özelliği taşımaktadır” dedi.

Dakikalar içerisinde işlem gerçekleşiyor

Sistemin işleyiş esaslarına da­ir bilgi aktaran Arıncı, sistem üzerinden çoklu alıcı ve çoklu satıcı seçeneği ile işlem yapıla­bildiğini, işlemlerin Türk Lira­sı cinsinden, her adımda alıcı ve satıcı taraflara SMS ve e-pos­ta yoluyla bildirim sağlana­rak gerçekleştirildiğini belirtti. Arıncı, “Tescil işleminin Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleşme­siyle birlikte satış bedeli satı­cının hesabına dakikalar içeri­sinde geçiriliyor, eğer işlem sa­at 17.15 sonrasında gerçekleşirse satış bedeli bir sonraki iş günü satıcı hesabında oluyor.

Tescil işleminin gerçekleşmemesi du­rumunda ise taraflar iptal işle­mini başlatabiliyor ve onayları sonrasında iptal süreci tamam­lanıyor” dedi. Arıncı, satış bede­linin bir kısmının vadeli ya da farklı ödeme araçlarıyla gerçek­leştirilmiş olması ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğuna ve Tapu Takas için tarafların an­laştığı kadar tutarın işleme konu olabileceğini belirtti.

e-Devlet üzerinden erişilebilir

Tapu Takas hizmetinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat’ın desteğiyle birlikte 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren, 65 milyonu aşkın kullanıcısı bulu­nan e-Devlet kapısı üzerinden de erişilebilir hale gelmesiyle çok daha geniş kitlelere güvenilir iş­lem yapma olanağı sağlandığını belirten Arıncı, Tapu Takas iş­lem adedi ve işlem hacimlerine dair şu verileri paylaştı: “2022 yıl sonundan itibaren sistem üze­rinden toplamda 1,7 milyar Türk Lirası değerinde 257 işlem ger­çekleşirken bu işlemlerden 142 tanesi e-Devlet kapısı aracılığıy­la yapıldı. Sistemin devreye alın­dığı ilk günden bu yana ise 657 işlemde 3,1 milyar Türk Lirası iş­lem hacmi gerçekleşti.”

Yabancılar rahatlıkla işlem yapabiliyor

Sistem üzerinden yabancı uyruklu gerçek kişilerin de iş­lem yapabildiğine dikkat çeken Arıncı, “Tapu Takas internet sitemizde İngilizce’ye ek ola­rak Arapça, Farsça ve Rusça dil seçenekleri de mevcut. Sistem üzerinden yabancı uyruklu ki­şiler kimlik numaraları ve/ve­ya vergi kimlik numaralarıyla iş­lemlerini gerçekleştirebiliyor­lar” ifadelerini kullandı.

Arıncı, sistemin alıcı ve satıcı tarafla­ra sağladığı avantajlarla ilgi­li bloke çek veya noter masraf­ları olmadan daha az maliyetle, basit ve kullanıcı dostu ekran­lar sayesinde işlemlerin kolay­lıkla gerçekleştirilebildiğini vurgulayarak vekalet ile Tapu Müdürlüğü’nde işlem gerçek­leştirilse dahi Tapu Takas’ta sa­tıcıya ait hesap tanımlanması­nın zorunlu olduğunun ve ta­pu işleminin vekil tarafından yapılması durumunda da satış bedelinin yalnızca satıcı hesa­bına iletildiğini not etti.

Arıncı, “Takasbank, 30 yılı aşkın tecrü­besi ve yenilikçi projeleri ile sür­dürülebilir kalkınmaya katkısı­nı ve ilgili piyasalara desteğini her zaman olduğu gibi önümüz­deki dönemlerde de sürdürmeye devam edecektir” diyerek sözle­rini noktaladı.