Tapu Takas Sistemi güvenli alım satımın adresi
Takasbank tarafından geliştirilen Tapu Takas Sistemi gayrimenkul alım satımında güvenli bir ortam sağlıyor. Türkiye’deki ilk güvenli ödeme sistemi olma özelliğine sahip hizmet sayesinde işlemler hem alıcı hem satıcıya anında bildirilirken, tescilin gerçekleşmesinin ardından satış bedeli dakikalar içinde hesaba gönderiliyor.
Takasbank ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Takasbank tarafından geliştirilen Tapu Takas Sistemi’ne internet sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.
Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Yunus Arıncı, gayrimenkul alım satımında alıcı ile satıcının karşılaşabileceği nakit taşıma riski, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para gibi olumsuzlukları önlemek için Takasbank tarafından geliştirilen Tapu Takas Sistemi’ne ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.
Arıncı, “2015 yılından itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğümüz ve sadece kamu yararını ön planda tutarak sunduğumuz Tapu Takas hizmetimiz, ülkemizde ilk güvenli Ödeme Sistemi olma özelliği taşımaktadır” dedi.
Dakikalar içerisinde işlem gerçekleşiyor
Sistemin işleyiş esaslarına dair bilgi aktaran Arıncı, sistem üzerinden çoklu alıcı ve çoklu satıcı seçeneği ile işlem yapılabildiğini, işlemlerin Türk Lirası cinsinden, her adımda alıcı ve satıcı taraflara SMS ve e-posta yoluyla bildirim sağlanarak gerçekleştirildiğini belirtti. Arıncı, “Tescil işleminin Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleşmesiyle birlikte satış bedeli satıcının hesabına dakikalar içerisinde geçiriliyor, eğer işlem saat 17.15 sonrasında gerçekleşirse satış bedeli bir sonraki iş günü satıcı hesabında oluyor.
Tescil işleminin gerçekleşmemesi durumunda ise taraflar iptal işlemini başlatabiliyor ve onayları sonrasında iptal süreci tamamlanıyor” dedi. Arıncı, satış bedelinin bir kısmının vadeli ya da farklı ödeme araçlarıyla gerçekleştirilmiş olması ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğuna ve Tapu Takas için tarafların anlaştığı kadar tutarın işleme konu olabileceğini belirtti.
e-Devlet üzerinden erişilebilir
Tapu Takas hizmetinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat’ın desteğiyle birlikte 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren, 65 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan e-Devlet kapısı üzerinden de erişilebilir hale gelmesiyle çok daha geniş kitlelere güvenilir işlem yapma olanağı sağlandığını belirten Arıncı, Tapu Takas işlem adedi ve işlem hacimlerine dair şu verileri paylaştı: “2022 yıl sonundan itibaren sistem üzerinden toplamda 1,7 milyar Türk Lirası değerinde 257 işlem gerçekleşirken bu işlemlerden 142 tanesi e-Devlet kapısı aracılığıyla yapıldı. Sistemin devreye alındığı ilk günden bu yana ise 657 işlemde 3,1 milyar Türk Lirası işlem hacmi gerçekleşti.”
Yabancılar rahatlıkla işlem yapabiliyor
Sistem üzerinden yabancı uyruklu gerçek kişilerin de işlem yapabildiğine dikkat çeken Arıncı, “Tapu Takas internet sitemizde İngilizce’ye ek olarak Arapça, Farsça ve Rusça dil seçenekleri de mevcut. Sistem üzerinden yabancı uyruklu kişiler kimlik numaraları ve/veya vergi kimlik numaralarıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Arıncı, sistemin alıcı ve satıcı taraflara sağladığı avantajlarla ilgili bloke çek veya noter masrafları olmadan daha az maliyetle, basit ve kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilebildiğini vurgulayarak vekalet ile Tapu Müdürlüğü’nde işlem gerçekleştirilse dahi Tapu Takas’ta satıcıya ait hesap tanımlanmasının zorunlu olduğunun ve tapu işleminin vekil tarafından yapılması durumunda da satış bedelinin yalnızca satıcı hesabına iletildiğini not etti.
Arıncı, “Takasbank, 30 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi projeleri ile sürdürülebilir kalkınmaya katkısını ve ilgili piyasalara desteğini her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.