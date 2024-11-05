Tapu Takas Sistemi güvenli alım satımın adresi

Takasbank ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında im­zalanan protokol çerçevesin­de Takasbank tarafından gelişti­rilen Tapu Takas Sistemi’ne in­ternet sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden erişile­biliyor.

Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Yunus Arıncı, gayrimenkul alım satımında alıcı ile satıcı­nın karşılaşabileceği nakit taşı­ma riski, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para gibi olumsuzlukları önlemek için Takasbank tarafın­dan geliştirilen Tapu Takas Siste­mi’ne ilişkin detaylı bilgiler pay­laştı.

Arıncı, “2015 yılından iti­baren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürüttü­ğümüz ve sadece kamu yararını ön planda tutarak sunduğumuz Tapu Takas hizmetimiz, ülkemiz­de ilk güvenli Ödeme Sistemi ol­ma özelliği taşımaktadır” dedi.

Dakikalar içerisinde işlem gerçekleşiyor

Sistemin işleyiş esaslarına da­ir bilgi aktaran Arıncı, sistem üzerinden çoklu alıcı ve çoklu satıcı seçeneği ile işlem yapıla­bildiğini, işlemlerin Türk Lira­sı cinsinden, her adımda alıcı ve satıcı taraflara SMS ve e-pos­ta yoluyla bildirim sağlana­rak gerçekleştirildiğini belirtti. Arıncı, “Tescil işleminin Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleşme­siyle birlikte satış bedeli satı­cının hesabına dakikalar içeri­sinde geçiriliyor, eğer işlem sa­at 17.15 sonrasında gerçekleşirse satış bedeli bir sonraki iş günü satıcı hesabında oluyor.

Tescil işleminin gerçekleşmemesi du­rumunda ise taraflar iptal işle­mini başlatabiliyor ve onayları sonrasında iptal süreci tamam­lanıyor” dedi. Arıncı, satış bede­linin bir kısmının vadeli ya da farklı ödeme araçlarıyla gerçek­leştirilmiş olması ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğuna ve Tapu Takas için tarafların an­laştığı kadar tutarın işleme konu olabileceğini belirtti.

e-Devlet üzerinden erişilebilir

Tapu Takas hizmetinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat’ın desteğiyle birlikte 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren, 65 milyonu aşkın kullanıcısı bulu­nan e-Devlet kapısı üzerinden de erişilebilir hale gelmesiyle çok daha geniş kitlelere güvenilir iş­lem yapma olanağı sağlandığını belirten Arıncı, Tapu Takas iş­lem adedi ve işlem hacimlerine dair şu verileri paylaştı: “2022 yıl sonundan itibaren sistem üze­rinden toplamda 1,7 milyar Türk Lirası değerinde 257 işlem ger­çekleşirken bu işlemlerden 142 tanesi e-Devlet kapısı aracılığıy­la yapıldı. Sistemin devreye alın­dığı ilk günden bu yana ise 657 işlemde 3,1 milyar Türk Lirası iş­lem hacmi gerçekleşti.”

Yabancılar rahatlıkla işlem yapabiliyor

Sistem üzerinden yabancı uyruklu gerçek kişilerin de iş­lem yapabildiğine dikkat çeken Arıncı, “Tapu Takas internet sitemizde İngilizce’ye ek ola­rak Arapça, Farsça ve Rusça dil seçenekleri de mevcut. Sistem üzerinden yabancı uyruklu ki­şiler kimlik numaraları ve/ve­ya vergi kimlik numaralarıyla iş­lemlerini gerçekleştirebiliyor­lar” ifadelerini kullandı.

Arıncı, sistemin alıcı ve satıcı tarafla­ra sağladığı avantajlarla ilgi­li bloke çek veya noter masraf­ları olmadan daha az maliyetle, basit ve kullanıcı dostu ekran­lar sayesinde işlemlerin kolay­lıkla gerçekleştirilebildiğini vurgulayarak vekalet ile Tapu Müdürlüğü’nde işlem gerçek­leştirilse dahi Tapu Takas’ta sa­tıcıya ait hesap tanımlanması­nın zorunlu olduğunun ve ta­pu işleminin vekil tarafından yapılması durumunda da satış bedelinin yalnızca satıcı hesa­bına iletildiğini not etti.

Arıncı, “Takasbank, 30 yılı aşkın tecrü­besi ve yenilikçi projeleri ile sür­dürülebilir kalkınmaya katkısı­nı ve ilgili piyasalara desteğini her zaman olduğu gibi önümüz­deki dönemlerde de sürdürmeye devam edecektir” diyerek sözle­rini noktaladı.