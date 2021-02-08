"Tarifelerdeki yüksek artış enerjide yatırım iştahına zarar verecek"

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, 1 Ocaktan itibaren uygulanmaya başlanan "İletim Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifesi" ile EPDK tarafından onaylanan “Üreticiler İçin Dağıtım Tarifesi” artış oranlarının elektrik üreticilerini ve tüketicileri zorlayacağına dikkat çekti.

Açıklanan artış oranlarının, yıllık yüzde 14,6 olan enflasyon oranının çok üzerinde olduğunu ve bu durumun elektrik üreticileri için oldukça zorlayıcı olacağının şimdiden fark edildiğini belirten Karaduman, özellikle pandemi döneminde, finansal sürdürülebilirlik sorununun hissedildiği elektrik üretim sektöründe santrallerin maliyetlerine ilave yüklerin eklenmesinin, finansal tabloları bozacağını ve birçok santralinde ayakta kalmasının zorlaşacağını vurguladı.

"Elektrik üreticileri artıştan olumsuz etkileniyor"

Son 6 yıllık iletim bedeli artışlarına bakıldığında açıklanan bu artış oranlarının yatırımcılar tarafından öngörülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Ali Karaduman, “Yerli ve milli enerji potansiyelimiz ülkemiz için oldukça önemli. Küresel rekabetten ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmada son derece önemli olan yenilenebilir enerji sektörüne ve üreticilerine destek olmalıyız. Dağıtım sistemine bağlı olan üreticilerin tabi oldukları dağıtım tarifesinde yüksek derecede yaşanan artış oranı, üreticileri içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçlerde oldukça zor durumda bırakacak.” dedi.

"Enerji yatırımlarının durmasına neden olacak"

"TEİAŞ tarafından açıklanan oranlar incelendiğinde, Sistem Kullanım Sabit bileşeninde yüzde 7,82 ila yüzde 12,82 arasında değişen oranlarda indirim yapıldığı, Sistem Kullanım Değişken bileşeninde ise yüzde 5,59 artış yapıldığı görülüyor. Tüm bunların yanı sıra Sistem İşletim tarifesinde gerçekleştirilen yüzde 767,12 oranındaki yüksek artış ise üreticileri oldukça zorlarken yatırımcıların ise enerji alanında çalışma yapmasına engel oluyor" diyen Karaduman, öngörülemez derecede yaşanan bu tür maliyet artışlarının, enerji sektöründe yatırım ortamını zedeleyeceğine ve yatırımcıların yeni yatırımlardan kaçmasına neden olacağına dikkat çekti. Karaduman, “Bu durum orta ve uzun vadede arz güvenliği riskinin ortaya çıkmasına neden olacak. Yatırım ortamının şeffaflığı zedelenecek ve olası yapılacak yatırımların durmasına neden olacak, finans kuruluşları ve yatırımcılar enerji projelerinden hızla uzaklaşmaya başlayacak.” diye konuştu.

"Tüketiciler de artışlardan etkilenecek"

İletim ve dağıtım tarifelerindeki artışın yeniden gözden geçirilmesinin hem sektör hem yatırımcılar hem de tüketiciler için oldukça hayati bir boyut taşıdığını belirten Ali Karaduman, “Yenilenebilir enerji sektörü kar elde ettiği sürece devlete vergi verecek, santrallarında istihdam sağlayacak, cari açığı düşürmede katkısı olacak. Özellikle pandemi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada oldukça kısıtlı imkanlarda çalışmakta olan elektrik üreticilerinin halihazırda yaşamış olduğu finansal sıkıntılar göz önüne alınarak, enerji piyasasına daha da zarar vermeden bu artışların acilen yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.