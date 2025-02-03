Tarihi Adana bezi kadınlara gelir sağlıyor
Adana’nın Karaisalı ilçesinin köylerinde, pamuk dokuması Adana bezini Yörük kültürüne yönelik araştırmaları sırasında keşfeden Verim Kadın Kooperatifi Başkanı Belkıs Yapıcı, bu ürünü, hem yaygınlaştırıp hem tanıtmak için büyük çaba sarf ediyor.
Ziya İPEK
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü mezunu olan Yakıcı, Türkiye’nin en büyük tekstil fabrikalarından edindiği deneyimlerin ardından kendi işini kuran Yakıcı, fabrikalara ve tüccarlara dokuma desen tasarımı yaptı.
2001’de başladığı Çukurova Üniversitesi Dokuma Desen Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak sektörde başarılı öğrenciler yetiştiren Belkıs Yakıcı, bu yıllarda Adana’nın köylerinde Yörük kültürüne yönelik araştırmalar sırasında Adana bezini, yaşlı bir teyzenin sandığında keşfetti.
Adana bezinin pamuktan yapılan doğal bir kumaş olduğunu belirten Yakıcı, bu kumaşın "şantuk" adı verilen özel bir iplik yapısına sahip olduğunu, incelik ve kalınlık farkı olan bu iplik yapısının, Adana bezini benzersiz kıldığını dile getirdi. Yakıcı, kumaşın sağlıklı hava koşullarında alerji yapmayan bir tekstil ürünü olduğunu, günümüzde sentetik kumaşların yarattığı tahribatı yaratmayacağını, aksine sağlık sorunlarına karşı doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğini anlattı.
“Halk Eğitimi Modüllerinin içine ekletmeyi başardık”
Adana bezinin unutulmaması için Halk Eğitim Merkezi kurslarında usta öğretici olarak ders verdiğini ayrıca Adana Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışarak bu bezin Halk Eğitim Modüllerinin içine eklendiğini kaydetti. Bugüne kadar 200’den fazla kadını bu alanda yetiştirdiğini söyleyen Yakıcı, kooperatifle de Adana Bezi dokuması yaparak kadınların gelir elde ettiklerini dile getirdi.
Gençleri bu mesleği öğretmek için çaba sarf ettiklerini ama zorluk belirten Yakıcı, bu işin sabır ve emek gerektirdiğini, bu çalışmaları geleceğe miras bırakabilmek amacıyla şu anda Adana Kız Lisesi’nde 10 öğrenciye dokuma eğitimi vereceklerini aktardı. Bu şekilde gençlerin hem dokuma hem tasarım konusunda örnek tescil edeceklerini söyledi.