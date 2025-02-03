Tarihi Adana bezi kadınlara gelir sağlıyor

Ziya İPEK

İstanbul Mimar Sinan Gü­zel Sanatlar Üniversitesi, Gü­zel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü mezunu olan Yakıcı, Türkiye’nin en büyük tekstil fabrikalarından edin­diği deneyimlerin ardından kendi işini kuran Yakıcı, fab­rikalara ve tüccarlara dokuma desen tasarımı yaptı.

2001’de başladığı Çukurova Üniver­sitesi Dokuma Desen Bölü­mü’nde öğretim görevlisi ola­rak sektörde başarılı öğrenci­ler yetiştiren Belkıs Yakıcı, bu yıllarda Adana’nın köylerinde Yörük kültürüne yönelik araş­tırmalar sırasında Adana bezi­ni, yaşlı bir teyzenin sandığın­da keşfetti.

Adana bezinin pamuktan yapılan doğal bir kumaş oldu­ğunu belirten Yakıcı, bu ku­maşın "şantuk" adı verilen özel bir iplik yapısına sahip olduğunu, incelik ve kalınlık farkı olan bu iplik yapısının, Adana bezini benzersiz kıldı­ğını dile getirdi. Yakıcı, kuma­şın sağlıklı hava koşulların­da alerji yapmayan bir tekstil ürünü olduğunu, günümüzde sentetik kumaşların yarattı­ğı tahribatı yaratmayacağını, aksine sağlık sorunlarına kar­şı doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğini anlattı.

“Halk Eğitimi Modüllerinin içine ekletmeyi başardık”

Adana bezinin unutulma­ması için Halk Eğitim Mer­kezi kurslarında usta öğreti­ci olarak ders verdiğini ay­rıca Adana Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlik­te çalışarak bu bezin Halk Eği­tim Modüllerinin içine eklen­diğini kaydetti. Bugüne kadar 200’den fazla kadını bu alanda yetiştirdiğini söyleyen Yakıcı, kooperatifle de Adana Bezi do­kuması yaparak kadınların ge­lir elde ettiklerini dile getirdi.

Gençleri bu mesleği öğretmek için çaba sarf ettiklerini ama zorluk belirten Yakıcı, bu işin sabır ve emek gerektirdiğini, bu çalışmaları geleceğe mi­ras bırakabilmek amacıyla şu anda Adana Kız Lisesi’nde 10 öğrenciye dokuma eğitimi ve­receklerini aktardı. Bu şekil­de gençlerin hem dokuma hem tasarım konusunda örnek tes­cil edeceklerini söyledi.