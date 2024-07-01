Tarihi kervansaray müze otel olarak kapılarını açtı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Kon­ya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde yer alan 170 met­relik bir derinlik ve 145 metrelik kısmı suyla dolu Kızören Obru­ğu’nun yanı başında 800 yıl ön­ce inşa edilen Selçuklu Kervan­sarayı, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otele dönüştürüldü.

Karatay’da tarihi yapıtların korunması, mu­hafaza edilmesi ve geleceğe ta­şınması adına örnek projeler uyguladıklarını söyleyen Kara­tay Belediye Başkanı Hasan Kıl­ca, Kervansaray’ın restore çalış­maları hakkında şu bilgileri ver­di; “Karatay Belediyesi olarak 2020’de çalışmalara başladık. 4 yıl boyunca, büyük bir hassasi­yetle yürüttüğümüz çalışmaları­mızın sonucunda, Karatay’ımı­zın tarihi bir yapısını daha ayağa kaldırmış olduk.”

Kervansaray’ın açılışında ko­nuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 800 yıllık kervansarayı yeniden ha­yata kazandıran Karatay Beledi­yesi’ne teşekkür etti. Konya Bü­yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay restorasyon çalış­masının Konya’nın turizm po­tansiyelini arttırmak için büyük bir adım olduğunu söylerken AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Karatay Belediyesi’nin Konya’nın kadim tarihine sa­hip çıktığını belirtti. Konya Va­lisi Vahdettin Özkan da Kervan­saray’ın turizme ve kültürel mi­rasın korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.