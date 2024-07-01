Tarihi kervansaray müze otel olarak kapılarını açtı
Karatay Belediyesi geçmişin izleri ile konaklama imkanı sunan 800 yıllık Obruk Kervansaray Müze Otel’i, 4 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından resmi törenle hizmete açıldı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde yer alan 170 metrelik bir derinlik ve 145 metrelik kısmı suyla dolu Kızören Obruğu’nun yanı başında 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otele dönüştürüldü.
Karatay’da tarihi yapıtların korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına örnek projeler uyguladıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kervansaray’ın restore çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi; “Karatay Belediyesi olarak 2020’de çalışmalara başladık. 4 yıl boyunca, büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızın sonucunda, Karatay’ımızın tarihi bir yapısını daha ayağa kaldırmış olduk.”
Kervansaray’ın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 800 yıllık kervansarayı yeniden hayata kazandıran Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay restorasyon çalışmasının Konya’nın turizm potansiyelini arttırmak için büyük bir adım olduğunu söylerken AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Karatay Belediyesi’nin Konya’nın kadim tarihine sahip çıktığını belirtti. Konya Valisi Vahdettin Özkan da Kervansaray’ın turizme ve kültürel mirasın korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.