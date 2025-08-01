Tarihin en yüksek seviyesi: İstanbul'daki en yüksek kiralar bu semtte

Cushman & Wakefield TR International, 2025 yılının ilk ya­rısını kapsayan ve ekonomi, ofis, perakende, sanayi ve lo­jistik ile konut sektörlerinde­ki gelişmeleri incelediği ‘Gay­rimenkul Pazarı Görünümü’ başlıklı raporunu yayınladı.

Rapor, artan jeopolitik riskler ve ticaret gerilimlerinin etki­si altında şekillenen küresel ekonomik görünümde, sür­dürülen ekonomik programla birlikte Türkiye’nin uluslara­rası yatırımcıların radarında kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Türkiye’de ticari gay­rimenkul pazarı, arz kısıtı ve enflasyonun kira seviyelerini yukarı çekmesiyle birlikte be­lirli segmentlerde dirençli bir görünüm sergilerken, genel ekonomik belirsizlikler piya­sada temkinli bir seyri bera­berinde getirdi.

Metrekaresi dolar bazında %10 değerlendi

Rapora göre, ticari gayri­menkulde kiralar tarihi bir se­viyeyi gördü. Yılın ikinci çey­reğinde birincil ofis kiraları metrekare fiyatı 46 dolar ola­rak kaydedilirken, geçen yılın aynı çeyreğine göre dolar ba­zında yüzde 10 oranında artış göstermiş oldu. Aynı zaman­da ofis kiraları TL bazında da yüzde 31 artışla 1.779 TL’ye ulaştı. Böylece, birincil kira seviyesi, bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Ofis kiraların­da Levent’i 35 dolar ile Anado­lu yakası; 32 dolar ile Esente­pe-Gayrettepe; yine 32 dolar ile Maslak bölgeleri izledi. An­kara ve İzmir’de ise ofis kira­ları 20 dolar seviyesinde sey­retti. Nitelikli ofis alanlarına yönelik yoğun talep karşısın­da yeni arzın sınırlı kaldığı gö­rülen raporda, kira fiyatları­nın yukarı yönlü ivmesinin devam edeceği öngörülüyor.

Yüksek kira mevcut sözleşmeleri yeniledi

Rapora göre 2025 yılının ikinci çeyreğinde ofis piya­sasında boşluk oranı yatay seyrederek sınırlı bir artış­la yüzde 9,8’den yüzde 9,9’a yükseldi. Ortaya çıkan veri­ler, İstanbul’da ilk yarıyılda gerçekleşen kiralama anlaş­malarının metrekare bazın­da yüzde 81’inin, adet bazında ise yüzde 62’sinin yeni kira­lama anlaşmalarından oluş­tuğunu gösterdi. Önceki yıla göre yeni kiralama anlaşmala­rında metrekare bazında yüz­de 30 oranında azalma kayde­dildi. Raporda, bu durumun genel olarak yüksek kira se­viyeleri nedeniyle kiracıla­rın yeni alan kiralamak yerine mevcut mal sahipleriyle kont­rat yenileme yoluna gitmele­rinden kaynaklanması olarak değerlendirildi.

Perakendede boşluk oran­larındaki ciddi azalma ve arza yeni girdilerin olmaması ne­deniyle talep olmasına kar­şın ana caddelerde ve birincil alışveriş merkezlerinde kira seviyeleri geçen yıl ile aynı se­viyede gerçekleşti. Verilere göre, ana caddelerde birincil kiralar, haziran ayında met­rekarede aylık en yüksek 250 dolar ile İstanbul’da kaydedi­lirken, onu 105 dolar ile Anka­ra ve 100 dolar ile İzmir izledi. Yılın ilk yarısında perakende pazarında yeni AVM yatırımı gerçekleşmezken, toplam arz 455 AVM ve 14,11 milyon m2 seviyesinde sabit kaldı.

Raporun verilerine göre, 2025’in ilk yarısında sanayi ve lojistik sektöründe toplam 120 bin 959 m2 kiralama gerçek­leşti. Bu hacim, geçen yılın ay­nı dönemine kıyasla %33’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Lüks ve kahve öne çıktı

2025 yılının ilk yarısında, markalardan gelen güçlü talep ve sınırlı arz koşullarının kira seviyelerinin korunmasında belirleyici olduğu ortaya konuldu. Özellikle uluslararası markaların Türkiye’ye yönelik geçen yıldan bu yana artan güçlü talebi, mağaza sayılarını artırma adımlarıyla da teyit edildi. Raporun sonuçları, Türkiye perakende pazarında dikkat çekici yabancı marka girişlerinin gerçekleşmeye devam ettiğini gösterirken, özellikle hareketliliğin lüks moda segmentinde olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında dikkat çeken başka bir hareketin ise üçüncü nesil kahvecilik sahnesinde yaşandığı görüldü.