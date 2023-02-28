"Tarım arazileri imara açılmasın"

Tarımsal üretim için bulunmaz değerde olan bu toprakların inşaata açılması ve bu yolla yok edilmesi, ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye atarken bu topraklar üzerindeki güvensiz yapılaşma, insanlarımızı evsiz barksız bırakmış, binlerce insanımızın canına mal olmuştur. Birçok ilde Toprak Kurullarına çiftçi temsilcisinin çağrılmaması imara açılmayı kolaylaştırıyor. Toprağın sahibi çiftçi temsilcilerinin Toprak Kurullarında bulunması zorunlu olmalıdır" dedi.

“Çiftçinin üretimi terk etmesi önlenmeli”

Türkiye'de GSYH'nin yüzde 9,1'inin, tarımsal GSYH'nin ise yüzde 15,1'inin afet bölgesinden karşılandığını belirten Bayraktar, afet bölgesindeki tarımsal sorunların giderilmesi için yapılması gerekenleri ise özetle şöyle sıraladı.

“Bölgedeki çiftçilerin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmeli. Hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu bu konuda daha etkin çalışmalı. Çiftçilerimizin enkaz altında kalan makine ve ekipmanları zarar gördüğü için bu konuda da destek verilmeli.

Zarar gören çiftçilerimizin makine ve ekipmanları yenilenmeliı. Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol gibi zarar gören altyapının onarılması büyük önem taşıyor. Hatay'da limon pazarlamasında sıkıntı oluştu. Dalında kalan limonlar için Tarım Kredi Kooperatifleri gibi alıcı kurumlar devreye girmeli, üreticimiz mağdur edilmemeli.”