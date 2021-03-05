Tarım, gıda ve içecek sektöründe dış ticaret fazlası yüzde 38,4 azaldı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu'nun Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan "TGDF Dijital Veri Paneli" güncel raporunu açıkladı.

Buna göre, 2021 yılı Ocak ayında tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı 1,63 milyar dolar, ithalatı ise 1,39 milyar dolar olarak gerçekleşti. 1 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünler dahil olmak üzere, Ocak 2021'de sektörün dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,4 geriledi.

Özet Ticaret Sistemine (ÖTS) göre yayınlanan dış ticaret verilerine göre ise 2021 yılı Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarken, ithalat yüzde 13,6 oranında yükseldi. İthalatta aylık bazda yaşanan artış dış ticaret dengesine olumsuz yansırken, sektörün 2021 yılı Ocak ayındaki dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 düşüşle 240 milyon dolara geriledi.

Birim ihracat değeri ise 2020 yılı Ocak ayına göre, 1.048 dolar/ton ile değişimezken, ithalat birim değeri yüzde 27,8 artışla 565 dolar/tona yükseldi.

İhracatın yüzde 16'sı fındık, un ve mandalinadan

2021 yılı Ocak ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla 127,7 milyon dolarla fındık içi, 85,2 milyon dolarla un ve 57,1 milyon dolarla mandalina olurken, bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 16,6’sını oluşturdu.

Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla 188,8 milyon dolarla buğday, 102,3 milyon dolarla soya fasulyesi ve 58 milyon dolarla ayçiçeği yağı oldu. Söz konusu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 25,1’ini oluşturdu.

Son dönemde yurt içinde fiyat artışları ile sıkça gündeme gelen ve 760 milyon dolarlık ithalat ile 2020’de en fazla ithal edilen üçüncü ürün olan ayçiçek yağında ithalat trendi devam etti.

İthalatın yüzde 25,6'sını hayvan yemi oluşturdu

2021 yılı Ocak ayına ait dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde sert kabuklu meyveler, yaş meyve, şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık-su ürünleri ve sebze sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralanırken, toplam ihracatın yüzde 45’i bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Aynı dönemde hayvan yemi, bitkisel yağ, un, nişasta ve kakao-çikolata sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ithalatın yüzde 70,8’i söz konusu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Hayvan yemi sektörü, Ocak 2021'de 356 milyon dolarlık hacim ile toplam ithalatın yüzde 25,6’sını, bitkisel yağ sektörü ise 263 milyon dolarlık ithalatla toplam ithalatın yüzde 18,9’unu oluşturdu.

Küresel piyasalardaki fiyatın da Mayıs 2020-Ocak 2021 döneminde neredeyse 2 katına çıkması, ithalata bağlı bu sektörde yurtiçinde fiyatların belirgin bir biçimde artmasıyla sonuçlandı.

En çok ihracat Irak, Rusya ve Almanya'ya yapıldı

Ocak 2021'de dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla 199 milyon dolarla Irak, 124 milyon dolarla Rusya ve 119 milyon dolarla Almanya şeklinde sıralandı. Bu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 27,1’ini oluştururken, ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, Rusya için mandalina ve Almanya için ambalajlı fındık oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, Ocak 2021'de en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla 319 milyon dolarla Rusya, 144 milyon dolarla Ukrayna ve 80 milyon dolarla ABD oldu. Rusya, Ukrayna ve ABD’den yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,1’ini oluşturdu.

Rusya’dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ayçiçeği yağı ve arpa, Ukrayna’dan soya fasulyesi, ABD’den yapılan ithalatta ise kurutulmuş damıtık tahıl ve çözünür maddeleri oldu.