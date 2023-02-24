“Tarım Kredi Kooperatifi’nde gübre fiyatı, piyasadan pahalı!”

"Tarım Kredi Kooperatifi'nde nakliye fiyata dahil değil" Anadolu’da buğday verimini artırmak için azotlu gübre atma zamanı geldiğini söyleyen Mutlu Doğru, piyasada nakliye dahil, üre gübre ton fiyatının 9 bin 500- 10 bin lira arasında değiştiğini, Tarım Kredi Kooperatifi'nde ise 11 bin 500 lira artı nakliye ücreti istendiğini ifade etti.

Doğru, sosyal medya hesabından güncel gübre fiyatlarını paylaşarak, "Biri piyasada gübre bayisi olan tüccardan alınmış gübre fiyatı, diğeri de Tarım Kredi Kooperatifi'nden alınmış güncel fiyat. Bayideki fiyat çiftlik teslimi; çiftçinin deposuna kadar nakliye dahil. Tarım Kredi Kooperatifi'nin deposundan gidip siz alıyorsunuz, artı nakliye ödüyorsunuz. Nakliye fiyatları da pahalı ki ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi'nde gübre daha pahalı."

Kooperatiflerin "Birlikten güç doğar" amacıyla kurulmuş yapılar olduğunu kaydeden Mutlu Doğru, şöyle devam etti: "Piyasadan daha fazlaya satarsa kooperatifçilik nerede kaldı? Tarım Kredi Kooperatifi çok eski bir kuruluş, kooperatifin yapısını mı değiştireceğiz, stok maliyeti, stok takibi bunu mu değiştireceğiz, organizasyonu reorganize mi edeceğiz? Bunları düşünerek tekrar bir yapılanmaya gitmemiz lazım.

Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiye uygun koşullarda kredi veriyor. Ama orada da yaptığı sadece Hazine'den aldığı desteği, üzerine kendi komisyon koyarak çiftçiye dağıtmak, aradaki farkı da Hazine'den alıyor. Bunun işlemlerini de yine Ziraat Bankası yapıyor. Girdiyi de ucuza sağlayamayacaksa Tarım Kredi Kooperatifi'nin çiftçiye nasıl bir faydası var? Bu konuda doğru adımların atılması lazım artık, neşter atmak lazım."