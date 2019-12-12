Tarım makinecileri, ihracata sarıldı, hedef 2 milyar dolar
Geçen yıl itibarıyla tarım ve hayvancılıkta kendini gösteren alım gücündeki daralmadan nasibini alan tarım makineleri sektörü, can simidi olarak ihracata sarıldı. Sektör temsilcileri, yıl sonu ihracat hedeflerinin, 2 milyar dolar olduğunu belirtiyor.
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