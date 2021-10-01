Tarım ve hayvancılık sektörü Bursa’da buluşuyor

BURSA (DÜNYA) - BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı tarım ve hayvancılık sektörünü 2 yıl aradan sonra Bursa’da bir araya getirecek. Ulusal ve uluslararası ölçekte 150’nin üzerinde firmayı bir araya getirecek olan fuarlar, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, TARMAKBİR iş birliği ile 5-9 Ekim tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yeni teknolojilerin sergileneceği fuarda Balkan ülkelerinin tamamı, Rusya-Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Kuzey ve Orta Afrika ülkeleri ve İran’dan binin üzerinde yabancı iş insanı beklediklerini söyledi. Türkiye çapında 50’nin üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Ersözlü, “Türkiye’nin tarım ve hayvancılık teknolojilerinde ulaştığı son noktayı gözler önüne sereceğiz. Dünyada ihracatçı ülkeler sıralamasında 2001 yılında 31’inci sırada yer alan tarım makineleri sektörü, 2020 yılında sıralamada 15’inci sıraya yükseldi. 2001 yılında dünya ihracatından aldığı binde 3’lük payı bu süre içinde yüzde 1,6’ya çıkarmayı başardı. Bu rakamlar muazzam bir başarı tablosunu ortaya koyuyor. Düzenlediğimiz fuarlar aracılığıyla tarımsal mekanizasyon endüstrimizi daha ileri seviyelere ulaştıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Sektör 8 ayda yüzde 34 büyüdü

2020 yılında yaklaşık 120 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren tarım makineleri sektörü, 2021 yılında 1,3 milyar dolar seviyesini hedefliyor. 2020’de yapılan ihracatın 508 milyon dolarını traktör, 575 milyon doları ekipmanlar oluşturdu. Traktör aksam ve parçaları ise ihracattan 91 milyon dolar pay aldı. Türk tarım makineleri endüstrisinin sektörde dünya ortalamasının çok üzerinde bir gelişim gösterdiğine işaret eden TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal da, “Tarım makineleri endüstrimiz yıllık 3 milyar dolar üretim seviyesine ulaşarak yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlar hale geldi. Bu süre içinde en yeni teknolojileri üretim gücüne dahil ederek ülkemizin ihtiyaç duyduğu araçların tamamına yakınını üretme başarısına ulaştı. Üretim standartlarının yanı sıra ürün çeşitliliği ve kalitesi de gelişim gösteriyor. Bu gelişime bağlı olarak sektörün marka değeri de yükseliyor. Sektörümüzün ulaştığı bu seviyeyi önümüzdeki yıllarda daha da yukarıya taşıyacağımıza dair inancımız tam. Yılbaşındaki ihracat hedefimiz 2021 yılında yüzde 20 büyümeyle 1,3 milyar dolar seviyesini yakalamaktı ama Ağustos sonu itibariyle yüzde 34’lük bir büyümeyi gerçekleştirdik” diye konuştu.