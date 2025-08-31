14 bin dekar boş arazi üretime açılıyor: Bakanlık kiraya çıkarıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 bin dekar işlenmeyen tarım arazisini sezonluk kiralamaya çıkarıyor.

Bakanlık komisyonları tarafından uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla yapılan tespitlere göre; Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel boş arazi belirlendi. Geçen yıl tespit edilip bu yıl ekilen araziler listeden çıkarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formu doldurarak il müdürlüklerine başvurabilecek. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Birden fazla başvuru olması halinde en yüksek teklifi veren öncelik kazanacak. Teklif eşitliğinde, tarımsal potansiyeli yüksek olan veya arazisine bitişik işletmeye öncelik tanınacak.

Kiralama bedelleri, bölgede benzer arazilerin ortalama fiyatlarına göre belirlenecek. Araziler 7 gün boyunca muhtarlıklarda ve il müdürlüğü sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk olacak ve tarım dışı kullanım tespit edilirse feshedilecek.

Kira gelirleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazinin sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankasında açılacak hesaba yatırılarak hak sahiplerine teslim edilecek.