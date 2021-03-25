2020 yılı için yaş çay destek ödemeleri 29 Mart’ta başlıyor

NECATİ TUZCU / RİZE

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2020 yılı için 29 Mart'ta başlayacağı yaş çay destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine yaklaşık 190 milyon lira ödeme yapacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ödemelerin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamlaması halinde yarın (26 Mart Cuma) saat: 18.00’dan sonra üreticilerin ilgili banka şubelerine ödemeleri göndereceği bilgisine ulaşıldı.

Ödemelerin cuma günü akşamına yetişmesi halinde üreticiler 29 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplarındaki parayı çekebilecek. Çalışmaların tamamlanamaması durumunda ise ödemelerin bir sonraki Cuma gününe kalmasının söz konusu olduğu ancak bu durumun düşük bir ihtimal olduğu öğrenildi.