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2020 yılı yaş çay destek ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2020 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ÇAYKUR, yaş destekleme primlerini üreticilerin hesaplarına aktardığını duyurdu. Konuya ilişkin ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188 milyon 561 bin 122 lira, üreticilerimizin banka hesaplarına 1 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 2 Nisan Cuma günü hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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