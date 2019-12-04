2020'de tarıma yön verecek 6 uygulama
Tarımda 2020 yılında hem çiftçiyi hem de tüketiciyi doğrudan etkileyecek yeni politikalar, yeni uygulamalar devreye girecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni uygulamalara ilişkin olarak DÜNYA'ya özel açıklamalar yaparak, tarımın ana sorunlarını mercek altına aldı.
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