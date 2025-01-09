2024'te 92 ülkeye yapılan kuru domates ihracat hacmi: 127 milyon dolar

Ülke üretiminin büyük bölümünün İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirildiği kuru domatesten 2023'te 106 milyon 597 bin dolar girdi elde eden üreticiler, geçen yıl ise 92 ülkeye gönderilen 40 bin 402 ton karşılığında 127 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat miktarı yüzde 25, değeri ise yüzde 19 artan ürün en fazla Almanya, İngiltere ve ABD'den talep gördü.

2024'te hedefledikleri ihracat rakamını yakaladıklarını aktaranTorbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı, Türkiye'nin kuru domates ihracatındaki başarısında lider bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bölgemizde yetiştirilen domatesler, geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak yüksek kalitede bir ürün haline geliyor. Domates kurusu dünya pazarlarında büyük talep görüyor" dedi.