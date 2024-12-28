2025'te tarımsal destek almak isteyen üreticilere son çağrı!

Tarım üreticilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025'te vereceği tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Üreticiler, desteklerden yararlanmak için ÇKS başvurularını, arazilerinin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin ise Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor

31 Aralık günü mesai bitiminden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvurular 30 Haziran 2025'e kadar alınacak. Bu tarihten sonra ÇKS'ye yeni çiftçi veya arazi kaydı yapılmayacak. Ancak çiftçiler ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvurularını ise 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Bakanlık verilerine göre, ÇKS'ye 2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon çiftçi kayıt oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar da 121 milyon dekardan 165 milyon dekara çıktı.