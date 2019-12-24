2200 yıllık zeytinyağı köyü gün yüzüne çıkıyor

24 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Antalya’nın Kepez Belediyesi, 2200 yıllık geçmişe sahip Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü Lyrboton Kome’yi arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartıyor.

Antalya’nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tarihte Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’deki 2 bin 200 yıl önceki yaşantının arkeopark düzenlemesiyle canlandırmak istediklerini söyledi.

Tarihte Akdeniz'in zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Antalya'da zeytin ve zeytinyağı üretiminin yeniden artmaya başladığını belirten Hakan Tütüncü, şöyle devam etti.

''Antalya’nın şehir merkezinde çok önemli bir antik kenti, arkeolojik değeri olan bir alanı ziyarete açtık. Varsak mahallemizin hemen üzerinde Lyrboton Kome Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık bir zeytin işleme merkezi bulundu. Lyrboton Kome Antik Kentinin işleyişini ve yönetimini Arete adında bir kadın gerçekleştirmiş. Bu antik kenti 5 yıl kazarak gün yüzüne çıkarttık. Bu, Türkiye’de tamamıyla belediye olanaklarıyla kazılan ilk ve tek antik kent. Türkiye’de ikinci bir sadece yerel yönetim imkanlarıyla kazılan, gün yüzüne çıkartılan antik kent bulunmuyor. Yaklaşık 1.5 yıldır ziyarete açık olan bu alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesiyle de bir arkeoparka dönüşüyor.''