310 bin tonluk arpa ithalatı tamamlandı
Toprak Mahsulleri Ofisi, 310 bin tonluk yemlik arpa ithalatı gerçekleştirdi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), cuma günü tamamlanan ihaleyle 310 bin tonluk yemlik arpa ithalatı gerçekleştirdi
Ticaret kaynaklarından edinilen bilgiye göre alımlar ton başına 310 ile 321,40 dolar arasında değişti.
Gümrük vergisi sıfırlanmıştı
Eylül ayında hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmıştı.
Karar buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatına yönelik olup 31 Aralık'a kadar geçerli olacaktı.
Öte yandan TMO, eylül ayında 5'inci arpa ithalatını gerçekleştirmiş ve tonunun ortalama 300 dolardan ithal edileceğini duyurmuştu.