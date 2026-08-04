40 yıl sonra bir ilk: Rekoltede yüzde 30 artış bekleniyor

Son 40 yılın en yoğun yağışlarından birini yaşayan Sivas'ta tarımsal üretimde bereketli bir sezon yaşanıyor. Bol geçen kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle buğday ve arpa veriminde geçen yıla göre en az yüzde 30 artış bekleniyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, meteorolojik verilere göre kentin son 40 yılın en yağışlı dönemlerinden birini geçirdiğini belirterek, yağışların hem barajları hem de yer altı su kaynaklarını önemli ölçüde doldurduğunu söyledi.

"Verim en az yüzde 30 arttı""

Çetindağ, bu yıl hem kalite hem de verimin geçen yıllara göre belirgin şekilde arttığını ifade ederek, "Verime baktığımız zaman çok verimli bir yıl geçiriyoruz. Kalitemiz de yüksek. Geçen yıllara göre baktığımızda bu sene verimimizin en az yüzde 30 arttığını hatta daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii yer yer aşırı yağışlardan dolayı taban arazilerde suların çekilmemesi nedeniyle bazı çiftçilerimizin zararları da oldu. Haziran ayının sonuna kadar ekilemeyen araziler vardı. Ama genel olarak baktığımızda hem kalite hem de verim bakımından Sivas'ın rekoltesi bu yıl çok iyi olacak" diye konuştu.

Yaklaşık 3 milyon 852 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapılan Sivas'ta hasadın geçen yıla göre yaklaşık 15 gün geciktiğini belirten Çetindağ, önümüzdeki hafta itibarıyla biçerdöverlerin kent genelinde yoğun şekilde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Üretimdeki artışın geçen yılki rekor seviyenin de üzerine çıkabileceğini belirten Çetindağ, bunun hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli katkı sağlayacağını vurguladı.