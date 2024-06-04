573 çiftçiye 110 milyon lira sulama desteği sağlandı

Niğde'de çiftçilerin daha çok yer altı sularını kullandığını ifade eden ve şehrin basınçlı sulama sistemleri desteğinden en fazla yararlanan illerin başında geldiğini belirten Cahit Çelik konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu sene de 573 proje bakanlıktan destek aldı. 19 yıl içinde toplamda Niğde'ye devletimizin sağladığı destek miktarı 13,4 milyon Euro civarı. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum; sularımızı modern tekniklerle kullanmak zorundayız. Sonuçta yer altı suları da sınırsız değil. Türkiye, dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Kaynaklarımız sınırlı. Onları bilinçli bir şekilde kullanırsak uzun vadede sürdürülebilir şekilde tarım yapmış oluruz. Aynı zamanda tarım alanlarını daha verimli kullanmış oluruz."