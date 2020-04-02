65 yaş üstü çiftçilerin fazlalığı üretimi aksatıyor

02 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Mersin’de koronavirüs salgını yüzünden alınan önlemler nedeniyle tarımsal üretim faaliyetleri olumsuz etkileniyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü çiftçi sayısının fazla olduğu kentte, hasat ve yeni ekim çalışmalarında istenilen seviye yakalanamazken Tarsus’ta gübreleme ve ilaçlama dönemine gelinen tahıl, yağlı tohum ve şeftali gibi bahçe ürünlerinde çalıştırılacak işçi bulunamaması nedeniyle sezon sonu rekoltede düşüş yaşanması öngörülüyor. Anamur ve Silifke’deki çilek hasadında ürünlerin maliyetini çıkarmaması nedeniyle dalında kaldığı bildirilirken, birçok çiftçinin tarlalarını toplamadan sürdüğü belirtiliyor. Kentte faaliyet gösteren ziraat odaları, salgın sürecinde gübre, mazot ve zirai ilaçlara gelen fahiş zamlara dikkat çekerken salgın sürecinde sağlıkta olduğu gibi tarımda da üretim ve dağıtım stratejisi oluşturacak bir bilim kurulunun kurulması çağrısı yaptı.

“Süreci yönetecek bilim kurulu kurulsun”

Tarsus’ta başta karpuz ve tahıl ürünlerinde ekimlerin tamamlandığını, ayçiçek mısır gibi ürünlerde de ekimlerin devam ettiğini aktaran Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçedeki çiftçilerin büyük bir bölümünün sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşması nedeniyle bakım ve yeni ekim faaliyetlerinde büyük sıkıntı yaşandığını kaydetti. Avcı, “Çiftçilerimiz sokağa çıkamadıkları için tarları ve bahçeleri ile yeterince ilgilenemiyor. Bu nedenle üretim alanlarımızda hastalıklar ve vahşi hayvanların neden olduğu tahribatlar artmış durumda. Ayrıca ürünlerin veriminin ve kalitesinin artırılması için devam eden gübreleme dönemi için çalıştırılacak yeterince işçi bulunamıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin muz üretim deposu Anamur ilçesinde de çilek başta olmak üzere hasat sezonu gelen pek ihraç ürününün dalında kaldığı bildirildi. Çilek ihracatının azalması nedeniyle ilçedeki çilek tarlalarının hasat yapılmadan sürüldüğünü belirten Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zirai ilaç ve gübre ürünlerine gelen yüzde 20’lik zamların tarımsal üretime darbe vurduğunu kaydetti.

İlçelerindeki çiftçilerin yüzde 70’inin 50 yaş üzeri olduğu için tarlalarına gidemediğini kaydeden Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise Silifke’de çilek ve erik ürünlerinde hasadın sorunlarla başladığını belirtti. Doygun, şunları söyledi: “Ürünlerin hasadı yapılıyor ama ihracat sorunları hala çözülmedi. Gübre ve zirai ilaçlarda gelen zamlar ve işçi sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki sezon ürün rekoltesi düşer.”