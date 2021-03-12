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8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi parti halinde 8.000 baş ivesi reforme erkek kuzu satacaktır.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi parti halinde 8.000 baş ivesi reforme erkek kuzu 8 (sekiz) satacaktır. Bir baş reforme erkek kuzu muhammen fiyatı 24,25 TL/Kg ve her partide bulunan 1.000 baş için geçici teminat 66.687,50 TL ve toplam 8 parti için geçici teminat toplamı 503.187,50TL’dir.

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