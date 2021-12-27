AB, Türk fındığında aflatoksin kontrollerine son verdi

Avrupa Birliği, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yanan uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdi. AB'nin resmi gazetesinde 17 Aralık'ta yayımlanan tüzük değişikliğinde “Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, söz konusu uygulamanın en büyük fındık ithalatçımız konumundaki AB’ye yönelik ihracatımıza getireceği ciddi olumsuzlukların yanı sıra, sadece ülkemiz menşeli fındıklara uygulanmakta olması nedeniyle rakip üretici ülkeler lehine haksız bir rekabet oluşturacağı ve rakiplerimizi daha çok fındık üretmeye teşvik edeceği gerçeğinden hareketle, fındık ihracatçıları olarak hemen çalışmalara başlamış olduklarını hatırlattı.

Sevinç, gerek AB nezdinde gerekse ulusal ve uluslararası platformda ikna edici olabilmek için Fındık Tanıtım Grubu olarak “Fındıklarda Aflatoksin Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin ve Önleyici Tedbirlerin Belirlenmesi” isimli 3 yıl sürecek bilimsel bir projeyi TÜBİTAK ile birlikte 2002 yılında hayata geçirdiklerini anımsattı.

Proje bitiminde elde edilen verilerden hareketle başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşların aldığı tedbirlerin, üretim miktarının büyüklüğüne kıyasla gayet az sayıda görülen aflatoksin vakalarının insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde minimize edilmesini sağladığını ve sürekli olarak gerekli kontrollerin yapılmaya devam edildiğini dile getiren Sevinç, esasen AB ile her yıl düzenli olarak yapılan “AB-Türkiye Fındık İşbirliği Toplantıları”nda da söz konusu uygulamaya son verilmesi talebiyle konunun ülkemiz tarafından gündeme getirilmekte olduğuna atıf yaptı.

Sevinç, “Üreticilerimiz başta olmak üzere tedarik zincirinin her halkasındaki paydaşların, bu başarının elde edilmesinde gösterdikleri hassasiyeti özenle devam ettireceklerinden emin olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.