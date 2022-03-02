AB, Ukrayna'ya gıda konusunda destek verecek

AB üyesi ülkelerin tarım bakanları, Rusya-Ukrayna savaşının gıda sektörüne etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın Tarım Bakanı Julien Denormandie, "Ukraynalı dostlarımıza gıda güvenliği konusunda yardımcı olmak ve gıda üretimini desteklemek için atılabilecek adımları değerlendirdik." dedi. Denormandie, bunun özellikle tarımsal ürün piyasaları ile gıda güvenliği konusunda sonuçlar ortaya çıkardığını anlattı.

Denormandie, özellikle Ukrayna veya Rusya ile yakın ticari ilişkileri olan ülkelerin yaşananlardan olumsuz etkilendiğine işaret ederek tahıl, protein bitkileri ve girdilerin temininde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede gıda üretebilmesi gerektiğini vurgulayan Denormandie, "Savaşın Avrupa'da ve diğer yerlerde gıda üretim kapasitesi üzerinde bir etkisi olacak." ifadesini kullandı.

Denormandie, uzman grupları ile gıda alanında özellikle hayvancılık ve kümes hayvanları sektörlerine nasıl destek sağlanacağını belirleyeceklerini anlattı.

Besi hayvanlarının beslenmesi için protein bitkileri ekimine başlanacağını söyleyen Denormandie, "Gıda üretim kapasitesini en kısa sürede artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı.