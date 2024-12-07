'AB’nin polyester hamlesi Türk tekstiline büyük zarar verir'

Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, Türkiye'de pamuk üretiminin tekstil sektörü açısından hayati öneme sahip olduğunu anlattı.

Avrupa Birliği (AB) mevzuat çalışmalarında pamuğun polyesterden daha fazla doğaya zarar veren bir pozisyona konulduğunu belirten Nohutlu, gerçek olmayan konuların birleşimi sonucu yapılan ve imza aşamasında olan bu çalışmadan dönülmesi için Türk tekstil sektörünün de çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

“Hesaplama doğru yapılmalı”

Nohutlu, şöyle konuştu: "AB mevzuatında henüz imza aşamasında olan bu çalışmada pamuğun polyesterden daha az sürdürülebilir olduğu ve doğaya daha çok zarar veren bir pozisyona konulduğunu görüyoruz. Bu mevzuat ve hesaplama yöntemine göre pamuk çevreye daha çok zarar veren bir elyaf gibi gösteriliyor. Bunun sebebi aslında gerçek olmayan konuların birleşimi. Örneğin pamuğun ve diğer elyafların hesaplama kriterlerine sadece ürünün ne kadar dayanıklı olduğu konuluyor. Ama o ürün üretilirken içerisine nelerin konduğu, o ürün üretilirken çevreye ne kadar zarar verdiği gibi konular bu endeks hesaplamalarında kullanılmıyor. Dolayısıyla sadece ürünün ne kadar dayanıklı olduğuna dair yapılan bu hesaplama polyesteri pamuktan daha sürdürülebilir gösteriyor. İmza aşamasında olan bu mevzuatın Türk tekstil sektörüne çok büyük zararları olacaktır. Çünkü biz Türkiye olarak pamuk üretici bir ülkeyiz. Bu mevzuat imza altına alınmadan önce bizim gerekli lobileri yapıp, gerçekten hangisinin çevreye daha az zarar verdiğini daha doğru hesaplamayla ortaya koyacak bir şeyler yapmamız lazım."

“Koalisyona katılın, ihracat ciddi etkilenir”

İsmail Nohutlu, ICA olarak "Make The Label Count" (Etiketin Önemini Anlat) isminde bir koalisyonun ortağı olduklarını ve Avrupa Birliği'ndeki bu mevzuatın geçirilmemesi üzerine çalışma yürüttüklerini vurguladı. Türkiye'deki tekstil sektörünün de bu koalisyona katılmasını öneren Nohutlu, aksi takdirde bu durumun ihracatı çok ciddi etkileyeceğini sözlerine ekledi.

“Pamuk üretimi Türkiye için vazgeçilmez”

İsmail Nohutlu, bu yılki pamuk üretiminin 900 bin ton civarında olmasının beklendiğini, Türkiye'de yıllık ortalama 1,8 milyon ton pamuk tüketildiğine işaret etti. Pamuk üretiminin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Nohutlu, "Kendimiz pamuk üretemiyor olsak muhtemelen tekstil sektöründe rekabetçiliğimizi yitiririz. Dönem dönem fiyat dalgalanmalarından çiftçilerimiz olumsuz etkilenip başka mahsullere yönelebiliyor. Türkiye'deki üretim 2022-2023 sezonunda 1 milyon ton civarındaydı. 2023-2024 sezonunda 700 bin tona düşmüştü. Dolayısıyla fiyatların dalgalanmasıyla üretim de dalgalanıyor" diye konuştu.