Adana narenciye üreticileri meyve sineğini yendi

28 Kasım 2019

Eray ŞEN

Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya ihraç edilen ancak AMS’li olduğu için iade edilen narenciye ürünlerinin arasında, Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetiştirilen ürünler yer alırken, Adana çıkışlı hiç bir ürünün iade edilmediği belirlendi.

Geçtiğimiz dönem Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan, bölgenin tanınmış çiftçilerinden Kutlu Sönmez, narenciye bahçelerinde gerçekleştirilen Akdeniz meyve sineği mücadelesinin nasıl başarıldığını DÜNYA’ya anlattı.

Çukurova bölgesinde 2018 yılının haziran ayında sert çekirdekli şeftali, kiraz, erik, armut, elma gibi bir çok üründe Akdeniz meyve sineğinin büyük zarara yol açtığını söyleyen Sönmez “Bu meyve ağaçlarında ‘vuruk’ tabir edilen zararlar başladı. Orta, erkenci ve geçci sert çekirdeklilerin yüzde 90’a yakını hasat edilemedi. Tamamı, bahçede toplanmadan imha oldu” dedi.

Bu duruma tanık olan narenciye üreticilerinin, dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile görüşerek narenciye bahçelerinin AMS’den korunması için destek istediğini anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

“Hüseyin Sözlü de hem belediye meclisi üyesi hem de çiftçi olmamdan dolayı mücadeleye benim öncülük etmemi, belediyenin bütün imkanlarını kullanabileceğimizi söyledi. Adana Valimiz Mahmut Demirtaş da talimat vererek, AMS ile mücadele konusunda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’ni harekete geçirdi. Akdeniz meyve sineğinin barındığı tavuk, koyun, sığır gibi besi ahırlarının atıklarında yoğun bir ilaçlama çalışması yapıldı. Büyükşehir, Seyhan ve Yüreğir İlçe Belediyeleri, Seyhan ve Yüreğir Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışması 2018’in temmuz ayında başlayıp, ekim ayına kadar devam etti.”

İade edilen ürünler arasında Adana’dan giden yok

Dünya genelinde AMS popülasyonunda kabul edilebilirlik oranının maksimum yüzde 11 olduğunu, yapılan mücadele ile Adana’da bu oranı yüzde 9’a düşürdüklerini açıklayan Sönmez, “Adana’nın narenciye ürünü 2018 yılını ‘vuruksuz’ olarak atlattı. Bu yıl yapılan takiplerde popülasyonun tekrar yükselme eğiliminde olduğu belirlenince, çiftçi arkadaşlarla beraber yaptığımız toplantıda aynı mücadelenin tekrar edilmesine karar verildi. Yine Adana Valiliği gerekli talimatları verdi, mevcut Belediye Başkanı Zeydan Karalar da aynı imkanları sundu, ayrıca Çiftçi Birliği, Turunçgil Yetiştiricileri Birliği’nin de işbirliğiyle bu yılın haziran ayında tekrar bir mücadeleye başlandı” diye konuştu.

Bu yılda geçen yılın mücadelesinin bir benzeri yapıldığını ve şu anda gelinen noktada Adana dışındaki tüm illerde Akdeniz meyve sineği vuruğunun mevcut olduğunu kaydeden Sönmez, şunları kaydetti: “Bu yıl ihraç edilen vuruklu meyveler Türkiye’ye geri gönderildi. İhracat yapılan ülkeler, hastalığın kendi ülkelerinde yayılmasını istemedikleri için ürünü geri gönderiyor, çünkü AMS 100 çeşit ürüne zarar verebiliyor. Bildiğimiz kadarıyla diğer tüm şehirlerden giden ürünlerde sorun var, sadece Adana’dan giden ürünler sağlam.”

Whatsapp grubu kuruldu

Geçen yıl AMS ile mücadele çalışmaları kapsamında ‘whatsapp’ grubu da kurduklarını söyleyen Sönmez, önce çiftçiler ile Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu gruba daha sonra Belediye Başkanları ve Vali Demirtaş’ın da katıldığını anlatarak, böylece yapılan çalışmalarda sürekli otokontrol sağlandığını belirtti.