“Adana’da pamuk hasadı yüzde 50 düştü”
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç pamuk hasadının bu yıl yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Kıvanç, pamuğuyla ünlü şehrin pamuk hasadında artık Şanlıurfa’dan sonra geldiğini ifade etti.
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