Adana'da zirai don zararı için üreticilere 717 milyon TL ödeme

Adana'da Şubat ve Nisan aylarında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören 9 bin 200 üreticiye toplam 717 milyon lira destek ödemesi yapılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik desteklerin ülke genelinde başlatıldığını belirtti. Yumaklı, bu kapsamda ilk etapta 13 milyar 221 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ödemeler kimlik numarasının son rakamına göre

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 14 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda yapılan ödemelerin üreticilerin zararlarını karşılamaya yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Adana genelinde 9 bin 200 üreticimize toplamda 717 milyon Türk Lirası destekte bulunuyoruz. Kimlik numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 ile biten üreticilerimize ödemeler başladı. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimize ise 24 Ekim 2025 saat 18.00'den itibaren ödemeler yapılacaktır. Tüm üreticilerimizin afetsiz bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyor, bakanlığımız tarafından yapılan bu ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."