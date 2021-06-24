Agroexpo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı giriş bileti nereden alınır?

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı-Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı. Tarım, hayvancılık, yerli ve yabancı traktör üreticileri ve çiftçileri bir araya getirmeyi hedefleyen Agroexpo İzmir Tarım Fuarı 23-27 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir'de düzenlenen Agroexpo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor. Ayrıca Agroexpo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 80 ülkeden 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçiyi ağırlayacağı düşünülüyor.

Agroexpo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı katılımcılara rakiplerini tanıma fırsatı sağlarken, marka bilinirliğini artırma fırsatı sunuyor. Ayrıca sektörel teknolojiyi takip etme fırsatı, satış yapma ve kazanç sağlama imkanı da sunuyor.

Agroexpo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı giriş bileti, etkinliğin resmi internet sitesinden alınabiliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Fuar İzmir'de düzenlenen etkinliğe otobüs ile gidecekler 92, 610 ve 650 nolu hattı kullanabiliyor.