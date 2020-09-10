Akdeniz meyve sineği ile mücadelede kısır böcek dönemi başlıyor

10 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Turunçgil ihracatında her yıl milyonlarca dolar maddi zarara neden olan ve üretimde girdi maliyetlerini yükselten Akdeniz Meyve Sineği (AMS) zararlısına karşı yürütülen mücadelede yeni bir döneme geçiliyor. Ulusal Turunçgil Konseyi’nin girişimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde sürdürülen proje kapsamında AMS zararlısının kitle üretimi yapılacak ve erkek sinekler radyasyon kullanılarak kısırlaştırıldıktan sonra doğaya salınacak. Kısır Böcek Üretim Tekniği (KBT) adı verilen uygulama sayesinde kısır erkek sinekler dişilerle çiftleşse dahi yumurta oluşumunun önüne geçilecek. Bu sayede hem AMS zararlısının meyvelere larva bırakması önlenecek hem de popülasyonu azaltılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede son aşamaya geçildiğini aktaran Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ilgili projelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) gönderildiğini belirtti. TAEK’in projeyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na başvurduğunu belirten Kaçmaz, çalışmanın Uluslararası Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’ne de (FAO) sunulacağını belirtti.

Yıllardır belli bir popülasyon seviyesinin altında seyreden AMS zararlısı popülasyonunun özellikle son iki yıldır yoğun bir gelişme kaydettiğini belirten Kemal Kaçmaz, “KBT yöntemi ile yürütülecek etkin mücadele sayesinde AMS zararlısı hem üreticiler için hem de ihracatçılar için bir sorun olmaktan uzaklaşacak. Ancak ilk etapta hızla faaliyete alınacak bir KBT tesisine ihtiyaç var. Gerekli yatırımlar yapıldıktan sonra başta turunçgil ihracatımız olmak üzere bütün yaş meyve sebze ihracatımız için sıfır toleransı olan bu zararlının yarattığı engel yıllar içinde ortadan kaldırılacak” diye konuştu.