Akhisar'da rekolte düştü, zeytinyağı 250 lirayı bulabilir

Sofralık yeşil zeytinin yüzde 70'inin üretildiği Manisa'nin Akhisar ilçesinde bu yıl zeytinliklerde rekoltede büyük düşüş bekleniyor.

Milliyet'ten Gürkan Akgüneş'in haberine göre çiftçiler, ağaçlardaki çiçeklerin zeytine dönmemesini artan güveye ve hava koşullarına bağlıyor. İlçede geçen yıl 400 bin tona ulaşan rekoltenin, bu yıl en fazla 50 bin tonda kalacağı belirtiliyor.

Akhisar Ziraat Odası Ahmet Akbuğa, zeytinciliğin yoğun olarak yapıldığı diğer bölgelerde de rekoltede ciddi kayıplar beklendiğini belirtti.

Oda başkanı, “Bu yıl zeytinyağının litresi 250 liraya çıkarsa kimse şaşırmasın. Tarihte böyle bir durum görülmedi. Depolardaki zeytinler de günü kurtarmaya yetmez” dedi.

Çiftçiler anlatıyor

Medar Mahallesi’nde yüzlerce zeytin ağacı bulunan çiftçilerden Mehmet Hulusi Arabacı, nisan ayındaki çiçeklenmeden sonra ağaçta tohurların oluştuğunu ve zeytin gözlerini gördüklerini ancak mayıs ayındaki yağmurlar ve ardından gelen ani sıcak artışından sonra ağaçlarda meyvenin oluşmadığını anlattı.

Geçen yıl 60 kilo zeytin topladığı ağaçta şu an tek bir zeytin bile bulamayan Arabacı, “Her üründe olduğu gibi zeytinde de var yılı, yok yılı yaşardık. Biz ağaçlarımıza çocuk gibi bakarak ‘yok yılı’nı ortadan kaldırmıştık. Ama böylesini ilk kez gördük. Zararımız büyük. Tarım sigortası da meyve tutumu gerçekleşmediği için zararı karşılamıyor” dedi.

Dokuz dönüm zeytin bahçesi bulunan muhtar Sırrı Başlamış da, “Geçen yıl 15 ton zeytin aldım. Bu yıl 500 kilo bile çıkmaz. 30 bin liraya yakın, gübre, budama, mazot masrafım oldu. Nasıl çıkacak bu para? Gelecek yıl da böyle olursa ne yapacağız?” ifadesini kullandı.