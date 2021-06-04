'Akıllı Traktör Sistemi' tarla testini geçti

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği Akıllı Traktör Sisteminin (ATS) tarla testi Burdur'da tarım lisesi öğrencileriyle yapıldı.

TARNET Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Dilaveroğlu, "Denemesini yaptığımız Akıllı Traktör Sistemi, tarlanın çok doğru şekilde sürülmesini, ekim için hazırlanmasını ve ilaçlama safhasında da doğru ilaçlama yapılmasını sağlayarak çiftçimizin girdi maliyetlerini optimize eden bir teknoloji çözümüdür." dedi.

"Akıllı Traktör Sistemi şu anda bir olgunluk seviyesine ulaştı"

Dilaveroğlu, teknolojinin iki adımdan oluştuğuna işaret ederek, "Bu sistemin bir bileşeni hassas konumlandırmayı sağlayan bizim 'RTK' dediğimiz konumlandırma teknolojisidir. 'RTK', baz istasyonu olarak Türkiye'de milli ve yerli ilk defa TARNET markasıyla yakında piyasaya sunacağımız bir teknoloji olarak geliştirildi. Bunun diğer bileşeni de 'Akıllı Traktör Sistemi' dediğimiz bir bilgisayarlı tablet sistemidir.

Bu sistem ikisi bütünleşik çalışarak tarlamızı sıralı bitkilerin en doğru şekilde ve hata payı olmaksızın hazırlanmasına ve ilaçlamanın da ilaçların üst üste binmesini engelleyecek şekilde yapılmasına imkan veriyor. Dolayısıyla çiftçimiz, bu anlamda enerjiden, işgücünden ve zamandan kaynaklı maliyetlerde tasarruf ediyor" şeklinde konuştu.

ATS nasıl kullanılıyor

ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırlarını sisteme girecek. Akıllı sistem sayesinde ilaçlama, toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak.

Güvenlik amacıyla sürücüyle hareket eden traktör, belirlenen rotada işlemini yaparken bir sapma olursa sistem uyarı verecek. Manuel kullanımda sisteme sürücü müdahale ederek sapmayı düzeltebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü tekrar belirlenen rotaya kendisi sokacak.