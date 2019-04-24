Aktaş Barajı’yla ekonomiye 380 bin lira gelir
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.
BURSA (DÜNYA) - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği “Gölsu” projesi kapsamında Bursa’da yapılan çalışmalara değindi.
Bursa Büyükorhan Aktaş Barajı ile Aktaş Köyü’ne ait tarım arazilerinden 1.110 dekarlık kısmının sulanmasının sağladığını açıklayan Mevlüt Aydın, “Büyükorhan Aktaş Barajının temelden yüksekliği 38 metre olup 453.000 m³ su biriktirme hacmine sahiptir. Proje sahasında bölgenin ekonomik potansiyelini hayvancılık, tarım ve tarım ürünlerine dayalı etkinlikler oluşturuyor. Bu nedenlerle tarımsal sulama imkânlarının arttırılması bölge için büyük önem arz etmektedir. Projenin tamamlanmasıyla 2019 yılı fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 380 bin TL gelir artışı sağlanmıştır” dedi.