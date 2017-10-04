Alabalıkta birincilik ödülü Bafa Su Ürünleri'nin

04 Ekim 2017



Kılıç Deniz iştiraki olan Bafa Su Ürünleri, Tarım Ürünleri Oskar Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kılıç markalı 125 gram Alabalık Füme Filetonun birincilik ödülünü aldığı yarışmada farklı kategorilerde 81 ilin tarım üreticileri yarıştı.

Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından düzenlenen Tarım Ürünleri Oskar Yarışması'nın ödül gecesi 29 Eylül akşamı Cevahir Asia Otel'de gerçekleşti. 8 kategoride gerçekleşen Tarım Ürünleri Oskar Yarışması'na katılan firmalar; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından aday gösterilmişti. Ödül gecesinde füme balık dalında birincilik ödülünü almaya hak kazanan Kılıç Deniz iştiraki Bafa Su Ürünleri; yarışmaya Kılıç markalı 125 gr Alabalık Füme Fileto ürünüyle katıldı.

Ödüle layık görüldükleri için onur duyduklarını belirten Kılıç Deniz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, Kılıç Deniz olarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Bozan sözlerine şöyle devam etti:

“Kılıç Deniz olarak sağlıklı beslenmenin dünyada herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla yeni yatırımlar gerçekleştiriyor, dünyanın her noktasına Kılıç Deniz balıklarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Alabalıkta da üretimlerimizin yüzde 95'ini başta Rusya ve Avrupa olmak üzere 36 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ödülle ürünlerimizin kalitesinin değerli jüri üyeleri tarafından tescil edilmesi bizlere hem gurur verdi hem de bundan sonraki çalışmalarımız için daha da motive olmamızı sağladı”

Bafa Su Ürünleri; Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Fırnız Mahallesinde bulunan kuluçkahanesinde tamamen doğal içme kalitesindeki kaynak suyu kullanarak üretimlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin en modern alabalık kuluçkahanelerinden biri olan tesisin yıllık üretim kapasitesi 50 Milyon adet yavru alabalıktır.

Tarım Ürünleri Oskar Yarışmasının Kazananları:

Kervan Pastanesi: Dondurma - Kalite Ödülü

Marbi: Pul Biber - Kalite Ödülü

Müsan Gıda: Tarhana Cips - Jüri Özel Ödülü

Bafa Su Ürünleri: Fileto Balık - Birincilik Ödülü

Akalp Süt: Maraş Peyniri - Birincilik Ödülü

Çağlayancerit belediyesi: Ceviz - Kalite Ödülü