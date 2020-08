Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası

19 Ağustos 2020

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Sedat Deniz'in sorularını yanıtladı.

Ali Ekber Yıldırım: Türkiye, dünyada domates üretiminde 4. sırada. Yıllık domates üretimi 12 milyon 800 bin ton. Bunun 4 milyon tonu sanayi domatesi. Bunun da yüzde 80-90’ı salça üretiminde kullanılıyor. Türkiye’de sözleşmeli üretimin en yaygın uygulandığı yer domates üretimi. Ancak sözleşme çoğu zaman uygulanamıyor. Tarımda sözleşmeli üretimin sağlıklı şekilde uygulanması ve uygulamanın geçerliliği için yaptırımlar getirilmeli. Domateste şu an itibariyle ithalat yok. Geçen yıl yapılmıştı. Türkiye’nin bu kadar zenginliği varken ithalat çözüm değil. İthalat, üreticiyi cezalandırmak demek. Konfeksiyon ve tekstil sektörü, Türkiye’nin pamuk üretiminin en az 1 milyona çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Son birkaç yılda üretici küstürüldü ve üretim düştü. Türkiye, üretim düştüğü için Yunanistan dahil her taraftan pamuk ithal ediyor. Yunanistan’ı pamuk üreticisi yaptık. Bu veriler pamuk politikasının yanlışlığını gösteriyor. Pamuk, Türkiye için çok önemli bir ürün. Sadece tekstil sektörü için önemli değil. Pamuk çiğidi ile küspesi ile her açıdan değerli bir ürün.