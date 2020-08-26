Ali Ekber Yıldırım: Türkiye peynir ülkesi

26 Ağustos 2020

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

"Türkiye peynir ülkesi"

Ali Ekber Yıldırım:

Venezuela ile ikili ticaret anlaşması imzalandı. Ve yürürlüğe girdi. Bu ülkeden peynir ithal edilmesi üzerinde anlaşma yapıldı. Oysa Türkiye peynir ülkesi. 7 bin ton peynir ithal ediliyor, ama Türkiye peynir ithalatçısı değil. Bunlar lüks tüketim ürünleri. 671 bin ton peynir üretiyor, 50 bin ton ihraç ediyoruz. Çiğ süt fiyatını devlet belirliyor. Oysa yem fiyatları, öteki girdilerin fiyatları sabit değil. Yani çiftçinin sattığı sütün fiyat sabit, döviz arttıkça maliyetleri artıyor. Bu haksızlıktır. Üretici zarar ederse, süt ineklerini kesiyor. Bu da uzun dönemde ciddi sorunlara neden oluyor. Üreticinin korunması gerekir. Sanayi tipi, salçalık domateste de fiyat sorunu var. Üretici, fiyatlar toplama maliyetini karşılayamayacak noktaya kadar düşünce tarlayı bozup ürünü toplamıyor. Salihli’de ciddi bir değişim var. Tütün ekilen, buğday, arpa ekilen tarlalarda artık zeytin ekiliyor. Birçok yatırımcı bu bölgede ceviz, badem bahçeleri kuruyor. Büyük yatırımcılar kooperatif kurup birlikte hareket ediyorlar. Salihli laboratuvar gibi. Küçük üreticinin işini sürdürmekte zorlandığını, büyük sermayenin bu alana girdiğini görüyoruz burada.Önümüzdeki günlerde pandemide sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Sadece Türkiye değil. İtalya, Fransa, İngiltere’de de durum bu. Önünüzdeki günlerde tarım ve gıdayı çok konuşacağız.