Alkollü içkiler tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri belirlendi

Bakanlığın, Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21'inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 20 bin 92 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 5 bin 356 lira ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede en az 13 bin 393 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 66 bin 970 lira olarak belirlendi.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına, bira için 20,08 lira, şarap ve aromatize şarap için 33,47 lira aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 107,77 lira, distile alkollü içkiler için 227,68 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

Öte yandan, üretim izni maktu bedeli, bira için en az 20 bin 92 lira şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 5 bin 356 lira ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede en az 13 bin 393 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 66 bin 970 lira oldu. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanarak izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde, aromalı bira üretimi için en az 40 bin 184 lira şarap tesislerinde, yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 66 bin 970 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 107,77 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretteki hizmet bedelleri

Öte yandan, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2022 yılı hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, hizmet bedeli, beher 1000 litre başına bira için bira için 19,91 lira şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 33,17 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 119,43 lira, distile alkollü içkiler için 213,26 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli, bira için en az 40 bin 183 lira, aromalı bira için en az 80 bin 364 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 10 bin 717 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 26 bin 787 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 66 bin 972 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 96 bin 237 lira olarak belirlendi.

Dağıtım yetki belgesi bedeli de faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına, bira için 40,17 lira, aromalı bira için 66,95 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 66,95 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 215,54 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 384,95 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 7 bin 362 lira olarak tespit edildi.

Etil alkol ve metanol üretimi

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişki Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 76,08 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 63 bin 380'er lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 7 bin 599 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 155,88 lira 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher 1000 litre başına 63,40 lira yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 26,59 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.