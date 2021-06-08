Anaç koyun ve keçi desteği ödemeleri ne zaman başlıyor?

Anaç koyun ve keçi desteği ödemeleri konusunda beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, koyun ve keçi desteği ödemelerinin bu hafta başlayacağını duyurdu.

Pakdemirli açıklamasında, "201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Bütün yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu olsun.



Destek bizden, üretmek sizden. pic.twitter.com/zN0NaiFEhw — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 7, 2021

Destekten nasıl faydalanılıyor?

Anaç koyun ve keçi desteği ödemelerinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin, bağlı bulundukları damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bölge birliğine dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor.

Bu başvurular 5 gün içinde Müdürlüklere iletilirken, Müdürlükler tarafından yetiştiricilerin faaliyet gösterdikleri adreste yerinde inceleme yapılıyor ve tespit işlemlerinin ardından icmaller hazırlanıyor.

Bu süreçte 5 gün içinde bir itiraz olursa değerlendiriliyor. İtiraz yapılmadıysa ise bir karara bağlanıyor. Karara bağlandıktan sonra 2. icmal listesi Tarım il müdürlüklerine tebliğ ediliyor.