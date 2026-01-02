Antalya hallerinde aralık tablosu: Meyvede fiyat arttı, sebzede geriledi

Antalya Ticaret Borsası’nın açıkladığı 2025 yılı aralık ayı hal endeksleri, domates, meyve ve sebzede miktar ve fiyat hareketlerinin farklı yönlerde seyrettiğini ortaya koydu.

Antalya hallerinde domates miktar endeksi yıllık bazda yüzde 4,94 artarken, fiyat endeksi yüzde 16,04 yükseldi. Meyvede işlem miktarı yıllık yüzde 10,34 azalmasına karşın fiyat endeksi yüzde 50,96 artış gösterdi. Sebzede ise işlem miktarı yıllık yüzde 19,81 artarken, fiyat endeksi yüzde 7,34 geriledi.

Miktar arttı, fiyatlar farklı yönlerde seyretti

Aralık ayında aylık bazda miktar endeksleri domateste yüzde 5,21, meyvede yüzde 4,59 ve sebzede yüzde 2,61 artış kaydetti. Yıllık bazda domates ve sebzede miktar artışı görülürken, meyvede düşüş yaşandı. Yıllık miktar endeksleri domates ve meyvede ortalama seviyelerde, sebzede ise ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Domateste işlem miktarındaki yüzde 4,94’lük yıllık artışa rağmen fiyat endeksinin yüzde 16,04 yükselmesi dikkat çekerken, meyvede işlem miktarındaki yüzde 10,34’lük düşüş fiyatların yüzde 50,96 artmasına neden oldu. Sebzede ise arzın artması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu ve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 7,34 geriledi.

Son yedi yılın aralık ayı ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, domates, meyve ve sebzede satış miktar endekslerinin genel olarak ortalama seviyelerde seyrettiği görüldü. Aynı dönemde domates fiyat endeksi ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, meyve ve sebze fiyat endeksleri ortalama düzeylerde kaldı.

Aylık bazda dikkat çeken değişimlerde, Aralık ayında domates işlem fiyat endeksi yüzde 49,75 artışla son yedi yılın en yüksek ikinci artışı olarak kaydedildi. Meyvede işlem fiyat endeksi aylık yüzde 4,48 düşerken, sebzede işlem fiyat endeksi yüzde 39,72 artış gösterdi.