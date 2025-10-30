Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır: Antalya tarımında rekolte düştü, nar üretimi yüzde 25 azaldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, hem tarımsal üretim hem de kent ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ticaretinin artan korumacılık ve keyfi tarifeler nedeniyle zor bir süreç yaşadığını belirten Çandır, “Küresel ticaretin kurallarını koyan ülkeler dahi artık bu kuralları keyfi biçimde değiştiriyor. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri ciddi biçimde zorluyor” ifadelerini kullandı.

“Döviz kuru rekabet gücünü zayıflattı”

Son beş yılda yurtiçi maliyetlerin dövizden iki kat hızlı arttığını vurgulayan Çandır, bunun ihracatta fiyat rekabetini zayıflattığını söyledi. Çandır, “Türkiye ihracatı artarken Antalya’nın ihracatı aylık yüzde 8,6, yıllık yüzde 3,5 azalmıştır. Tarım ihracatında da benzer düşüşler yaşanıyor. Bu tablo, maliyet artışları ile kur dengesizliğinin ihracatı olumsuz etkilediğini gösteriyor” dedi.

“Dünya ticareti daralıyor”

Çandır, 2022’de 32 trilyon dolarla rekor kıran dünya ticaret hacminin, 2025’te 25 trilyon dolar civarına düşmesinin beklendiğini hatırlatarak, aşırı korumacılığın sürdürülebilir olmadığını belirtti.

“Nar üretimi yüzde 25 düşük ama kalite yüksek”

Antalya tarımına ilişkin son verileri paylaşan Çandır, “Nar üretimi beklentinin yüzde 25 altında, ancak kalite ve ihracat açısından oldukça başarılı” dedi. Armut ve elmada don nedeniyle yüzde 60 rekolte kaybı yaşandığını, zeytin üretiminde de beklentinin üçte biri oranında düşüş olduğunu ifade etti.