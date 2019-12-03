Antalya Toptancı Hali'nde saat 03.00 kuralı

03 Aralık 2019

ANTALYA / DÜNYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Hali'nde bundan böyle saat 03.00'ten önce satış yapılamayacağını söyledi.

Antalya'da yeni toptancı hal ve yaş meyve sebze ihracat sezonu törenle açıldı. Toptancı Hal ve yaş meyve sebze ihracat 2019-2020 sezonu açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarım sektörüne yönelik desteklerinin süreceğini belirten Böcek, şunları kaydetti.

''44 sulama kooperatiften elektrik parası almıyoruz. Tarım sektörüne gübre, ilaç gibi desteği gibi çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalıştaylar yapıyoruz. Tarım kesimiyle de yaptık. Üreticilerimizin, komisyoncularımızın da istekleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa takipçisi olacağız. Sadece ben bilirim değil, ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız diyerek, kimseyi ötekileştirmeden canla başla çalışacağız.''

TOPTANCI HALİ'NE KURAL GETİRECEĞİZ

Antalya Toptancı Hali'nde çalışma koşulları konusunda esnaf ve tüccar tarafından sürekli şikayetler geldiğini anlatan Muhittin Böcek, şöyle konuştu.

''Hal komisyoncuları dernek yönetimi ve temsilcileri ile defalarca toplantılar yaptık. Buradaki eksiklikleri, yapılması gerekenleri biliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Toptancı hale kural getireceğiz. Haldeki çalışma saatlerinin düzensizliğinden dolayı şikayetler vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde saat 03.00’ten önce satış yapılmayacak.''