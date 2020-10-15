Antalya'da 300 bin ton silajlık mısır üretildi

15 Ekim 2020

Tarımda zengin ürün çeşidine sahip Antalya, silajlık mısır üretimiyle de hayvancılık sektörüne destek sunuyor. Yılda 71 bin dekar alanda yaklaşık 300 bin ton silajlık mısır üretiminin gerçekleştirildiği Antalya'da, hasat dönemi yaklaşık bir ay önce başladı. Hasadın devam ettiği tarlalardan son sistem makinelerle toplanan mısır, parçalanıyor ve depolara taşınıyor.

Tesislerde paketlenen silajlık mısır, geniş bir alana sıralanıyor ve tüketicilere satışa sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklamayapan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Hasan Yıldız, silajlık mısır alanlarının genişlemesiyle hem tarımsal hem de hayvansal üretime katma değer sağlandığını, besicilik maliyetlerinin düşürülmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Silajın diğer kaba yemlere kıyasla besleyici özelliği daha yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Yıldız, silajlık mısırın, birim alanda en fazla kaba yem miktarını üreticiye sağladığını bildirdi.

Tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında çiftçilere ciddi destek sağladıklarını anlatan Yıldız, üretim yapan çiftçinin ürününü tarlasından kendi makineleriyle alıp, işlediklerini dile getirdi.

Hasadından bu yana şu ana kadar 16 bin ton silajlık mısır alımı yaptıklarına değinen Yıldız, alımların devam ettiğini, bunun 20 gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti. Yıldız, 30 bin ton civarında bir alım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıl silajlık mısırın tonunu 200 liradan aldık, bu yıl da üreticiyi sevindirecek bir rakam açıkladık. Geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artışla bu yıl tonunu 250 liradan alıyoruz." dedi.

Çiftçiden aldıkları ürünleri Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar başta olmak üzere ülke genelinde talepte bulunan hayvan sektörü işletmelere gönderdiklerini aktaran Yıldız, Birlik olarak hem silaj üreticisi hem de alıcısı arasında köprü kurduklarını ifade etti.

Üretici de tüketici de memnun

Antalya'nın tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti: "Çiftçinin verimli ve karlı hayvancılık yapması için mutlaka yem girdisini ucuza sağlaması gerekiyor. Fiyat politikamız ve lojistik hizmetimizle üretici de tüketici de memnun. İki tarafa da talepleri doğrultusunda lojistik destek sunuyoruz. Silajlık mısırın dışında yem olarak küspe de satıyoruz. Antalya, ürün çeşitliliği çok fazla olan bir kent. Her türlü meyve ve sebzenin yetişme iklimine elverişli. Narenciye, tropikal meyveler, örtü altı tarım, susam, yer fıstığı, aklınıza gelebilecek her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği ender bir kent."

Silajlık mısır üretimi giderek artıyor

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca da silajlık mısırın hayvancılık için en önemli kaba yem kaynaklarının başında geldiğini söyledi. Silajlık mısır üretimi sayesinde kaliteli kaba yem üretmiş ve hayvancılıkta yem girdilerinde önemli bir maliyet avantajı sağlandığını vurgulayan Karaca, "Antalya' uygun iklim ve toprak altyapısıyla silajlık mısır yetiştiriciliğine son derece uygun. Kentte 2018'de 58 bin 555 dekar alanda 225 bin 895 ton silajlık mısır üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıl ise bu rakam 70 bin 810 dekar alana ve 286 bin 608 tona çıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA