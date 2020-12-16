Antalya'da sağanaktan etkilenen çiftçiye ANTBİRLİK'ten destek

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), Antalya'da sağnaktan zarar gören çifçiye destek olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kentte kuvvetli sağanak ve doludan ürünleri zarar gören çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kâr farkı olarak ödeyecekleri 70 kuruş pirmin çiftçiye can suyu olacağını belirten Yavuz, "Çiftçimize 10 milyon liraya yakın ödeme yapacağız. Bu katkı çiftçimizin yeniden ayağa kalkması için destek olacak, üretim yeniden hızlanacak." ifadesini kullandı.