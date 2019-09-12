Antalyalı üretici, zeytin yağının tanıtılmasını istiyor

12 Eylül 2019



ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ATB Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, merkez ve ilçelerde bukunan zeytin üreticileri ile zeytinyağı fabrikasılarının işletmecileri katıldı. Zeytin hasadı öncesinde yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının maliyetleri, fiyatı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları gündeme geldi. Katılımcılar, zeytin ve zeytinyağı envanterinin çıkarılması, Antalya zeytinyağlarının tanıtımının yapılmasını istedi.

Borsa öncülük ediyor



Halil Bülbül, Antalya Ticaret Borsası'nın kentin tarımsal faaliyetlerinin değer bulması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, üyelerinin her türlü sorununa çözüm için sektörü bir araya getirdiğini kaydetti. Hasat öncesinde zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirten Bülbül, burada gündeme gelen konular ve önerilerin sektörün geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Zeytinyağında Afrin sorunu



Toplantıda söz alan Büyükakça Zeytinyağ Fabrikası'nın sahibi Zafer Tan, 2018 yılında kuraklık ve Akdeniz sineği nedeniyle zeytinin kalitesinde düşüklük olduğunu fakat bu yıl kalitede sıkıntı olmadığını vurguladı. İç piyasada Afrin'den getirilen zeytinyağlarının fiyatı düşürdüğünü söyleyen Zafer Tan, "Üretici para kazanmazsa bu işi bırakır. Gazipaşa'da zeytin bahçeleri avokado bahçesine dönüşüyor. Çünkü avokado, muz, mango daha az maliyetli ve daha iyi para kazandırıyor" dedi.

YÖREX’te tanıtalım

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinden Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, 3 yıl arka arkaya zeytinde 'var' sezonu yaşandığını bildirdi. Antalya'nın yağ kalitesinde iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, ancak zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin bilinmediğine dikkat çekti. Fettahoğlu, "Zeytin ve zeytinyağında gerçek bir rekolte rakamına ulaşamıyoruz. Antalya'da ne kadar zeytin ağacı var bilinmiyor. Çeşitlerini de bilmiyoruz. Ne kadarı sofraya ne kadarı yağa gidiyor onu da bilmiyoruz, dolayısıyla zeytinyağının miktarını da bilmiyoruz. Antalya artık Ayvalık'tan fazla yağ üretiyor" diye konuştu.

Üretimin bu kadar yoğun olduğu bir kentin zeytinyağı varlığının tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Fettahoğlu, "Gıda fuarlarında Antalya zeytinyağının tanıtılmasını gerekiyor. Borsa'nın öncülüğünde 23-27 Ekim tarihinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Antalya zeytin ve zeytinyağlarından oluşan bir standın açılması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin: gerekiyor. Zeytinyağı sektörü masasında artık Antalya var. Ya eskisi gibi devam edeceğiz ya da birlikte hareket edip markalaşma yoluna gideceğiz" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin: "Geçen yıl zeytinyağı rekoltesi ve kalitesinde Akdeniz sineği nedeniyle sıkıntı oldu. Bu yıl verim ve rekoltede sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.