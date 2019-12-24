ANTBİRLİK Başkanı Yavuz: Kooperatifsiz tarım öksüz kalır

24 Aralık 2019

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Başkanı Mustafa Yavuz, kooperatifsiz tarımın öksüz kalacağını söyledi.

ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, Dünya Kooperatifçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kooperatifleşmenin önemine değindi. Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti.

''Ekonomik bir girişim olarak 19'ncu yüzyılın ortalarında tarih sahnesine çıkan kooperatiflerin bünyesinde, dünya geleninde 1 milyar kişi barınıyor. Kooperatifler gelişmişlik düzeyiyle ekonomik ve sosyal hayatın merkezinde yer alıyor. Kooperatiflerle örgütlenen çiftçi, kurdukları üst birliklerle hem bireysel sorunlarını çözüme kavuşturmakta hem de birlikteliğin sinerjisi ile ülkenin tarım politikalarında söz sahibi olmaktadır.''

Kooperatiflerde ortakların menfaatlerini eşit paylaştırmanın temel prensip olduğunu ifade eden Yavuz, kooperatiflerin, piyasalardaki değişime refleks gösterdiğini kaydetti. Yavuz şöyle devam etti.

''Kooperatifler modern tarımın uygulanmasına öncülük eder. Sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli işlevleri olan tarım satış kooperatifleri ve birlikler başarıyı yakalamak istiyorsa popülist yaklaşımdan uzak, piyasada arz ve talep dengesi sonucu oluşan gerçek fiyatlara göre alım yapmalıdır. Demokrasi, eşitlik, adalet, dayanışma ve sosyal sorumluluk gibi ilkeleri, ekonomik çıkarlarla birleştirebilen bir girişim türü olarak kooperatifler ülke çiftçisi için vazgeçilmez bir kurumdur. Kooperatifsiz tarım öksüz kalır. Türk tarımı ve çiftçimizin yaşaması için tarım satış kooperatifleri daha güçlü ve daha geniş kitleleri kucaklamalı.''