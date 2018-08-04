Antep fıstığının "ateşi düştü"

04 Ağustos 2018

Geçtiğimiz aylarda üst üste yapılan zamlarla gündeme gelen Antep fıstığının fiyatı, hasat döneminin başlamasıyla yaklaşık yüzde 50 düştü.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çereze kadar pek çok alanda kullanılan, yaygın olarak yetiştirildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının, geçen yılki rekolte düşüklüğü nedeniyle geçtiğimiz aylarda fiyatı tavan yaptı.

Baklavanın ana ham maddelerinden olan fıstıktaki fiyat artışı, tatlı fiyatlarına da yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan yeni mahsul ise Antep fıstığı fiyatının düşmesini sağladı. Daha önce kilogramı 180 liraya kadar yükselen baklavalık boz iç Antep fıstığı, 90-110 liradan satılmaya başlandı.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce ağırlıklı olarak baklava üretiminde değerlendirilen boz iç Antep fıstığının hasadına başlandığını belirtti.

Sofralık ve çerezlik fıstığın ise Kurban Bayramı sonrasında hasat edileceğini anlatan Uçar, geçen yıl tarihin en az Antep fıstığı rekoltesinin elde edildiğini hatırlattı.

"Antep fıstığı günah keçisi yapıldı"

Uçar, buna bağlı olarak fıstık fiyatlarının arttığını, hatta bazı baklavacıların fiyat artışına gittiğini, bazılarının da üretim yapamayacaklarını dile getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Baklavada ve birçok sektörde Antep fıstığı günah keçisi yapıldı. 2017 mahsulü son 10 yılın en az mahsulüydü. Dolayısıyla fiyat artışları biraz yüksek oldu. Baklavacı arkadaşlarımız da Antep fıstığını bahane edip büyük yaygaralar da kopararak ürünlerinde artış yapmıştı. Boz iç Antep fıstığı geçen sene 180 liraya kadar çıktı. Şu an 90-110 lira arasında satılıyor."

Uçar, fıstık fiyatlarının düşmesiyle baklavadaki artışların da yeniden aşağı çekilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Rekolte sevindirecek

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan ise Antep fıstığındaki en düşük rekoltenin geçen yıl 78 bin ton olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının beklendiğini ifade eden Aslan, genetik yapısı nedeniyle bu yıl "var yılı" yaşanan Antep fıstığındaki rekolte yüksekliğini, iyi geçen yağışların da artıracağını vurguladı.

Aslan, rekolte tahminlerinin sahadaki çalışmaların ardından netleşeceğini aktararak, önceki yıllardan daha fazla rekolte elde edilmesini öngördüklerini kaydetti.