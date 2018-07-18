Ar Tarım ilk 'yerli-milli' patates tohumu ile yurtdışına açılacak

18 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERi - Patates ve patates tohumluğu konularında faaliyet gösteren Ar Tarım, Türkiye'de geliştirilip özel sektöre devredilen ilk yerli ve milli patates çeşidi olan Nahita'yı yurtdışında da yetiştirmek istiyor.

Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden ihaleyle satışı gerçekleşen 'Nahita'dan yıllık 480 ton tohumluk üretilecek. Erkenci ve yemeklik çeşit olan Nahita'yı yurtdışında da üretmek istediklerini kaydeden Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak, "2017 yılında yaklaşık 15 bin ton yerli üretimimiz oldu ve 2018 yılının başında görüşmelerimizi tamamladıktan sonra mart ayında ilk yerli patates tohumu ihalesine girerek kazandık. Türkiye'de geliştirilip özel sektöre devredilen ilk yerli ve milli patates çeşidimiz Nahita'yı şimdi ise dünyaya açmaya hazırlanıyoruz. Nahita’nın satışı ve üretimi konusunda elimizden gelen her türlü desteği vererek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"Bu yıl yerli üretimimizi ithalatımızın iki katına çıkardık"

Türkiye'nin patates tohumu ithalatının büyük kısmını karşılayan ve kendi üretimini de gerçekleştiren Ar Tarım, 2018-2019 sezonuna hedefinin üzerinde başlangıç yaptı. Çeşitlerinin talep miktarı hem yerli üretimde hem de ithal tohumda beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yerli üretim E sınıfı tohumlara olan taleplerin ithalata karşı ciddi bir alternatif olduğunu ve bu durumun müşteri portföylerini genişlettiğini dile getiren Sadak, orta vadeli planlarından da bahsetti. Sadak, "2018 bizim 30. yıl dönümümüz. Bu yıl her şeyden önce yerli üretimimizi ithalatın 2 katına çıkardık. İç pazarda yemeklik piyasada yerimizi koruyarak sanayilik piyasadaki payımızı artırmak için önemli adımlar attık. Bununla beraber piyasada en çok tanınmış çeşidimiz olan Madeleine’nin mini yumrudan üretimini 2021 yılında yerli olarak sunacağız. Bu çeşidimiz, 2020 yılında Hollanda'daki üretimini tamamlayacak ancak biz bu adımla Türkiye'nin en popüler patates çeşitlerinden biri olan Madeleine’nin devamlılığını garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı.